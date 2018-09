Efter godt to års arbejde ventes innovationsminister Sophie Løhde (V) tirsdag at fremlægge den såkaldte sammenhængsreform eller dele af den.

Selv om overskrifterne på det, der allerede nu er kendt, mest af alt virker som et valgkamps-oplæg, ligesom der jo altid er en indbygget risiko for varm luft-syge, så er der grund til at rose regeringen for tilsyneladende fortsat at turde tage fat om bureaukrati-roden, som alt for meget og mange i dette land lider under.

Sammenhængsreformen er dybest set en reform af den offentlige sektor, hvor ca. 800.000 arbejder. Den indeholder ifølge et regeringsnotat fjernelse af administrative regler for fire milliarder kroner fra 2019 til 2022.

Regeringen regner eksempelvis med at kunne frigøre mellem 1700 og 2650 årsværk ved at luge ud i bureaukrati-junglen. Det lyder jo helt vildt - og man fristes allerede på nuværende stadie til at råbe: Sæt i gang!

For der er - efter årtiers snak om mindre bureaukrati, bedre service og meget andet - ganske enkelt brug for, at den offentlige sektor får et ordentligt serviceeftersyn. Hvis det sker nu, er det kun glædeligt. Ikke kun for de mennesker, der arbejder i den offentlige sektor, men i lige så høj grad for alle os andre, der bruger den. Og som - ligesom de ansatte - støder på håbløsheder.

Ud over ‘afbureaukratisering’ er overskrifterne eller delelementerne i reformen ‘digital service’, ‘udsatte borgere og familier’, ‘ledelse og kompetence’, ‘sundhed’ og ‘unge’.

På papiret ser det altså ud til at gå den rigtige vej. Derfor bliver det også spændende at se, hvad der mere konkret gemmer sig bag de lidt luftige slaglinjer, som offentligheden har fået indsigt i.

Dernæst bliver det spændende at se, om regeringen kan samle et flertal, når den vil pille ved den offentlige sektor, som for nogle synes at være hellig. Her kan vi have vores bange anelser, da især Dansk Folkeparti har vist sig at være en svær samarbejdspartner. Og risikoen, for at det hele bliver ved snakken, er til stede. Desværre.