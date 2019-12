Et flertal i Folketinget erklærer sig parate til at se på muligheden for at rulle nogle af elementerne i den nye skilsmisselovgivning, der blev indført pr. 1. april i år, tilbage.

Det er både glædeligt og fornuftigt.

Det drejer sig især om den såkaldte refleksionsperiode, som afløste den tidligere mulighed for en ‘lynskilsmisse’, hvor miseren kunne ordnes med et snuptag og et NemID-kort, hvis begge parter var enige.

Refleksionsperioden strækker sig over tre måneder, og i det tidsrum skal par, der ønsker at blive skilt, tage en test og et digitalt kursus, hvis de har fælles børn. Undlader eller nægter de, kan de ikke blive skilt.

Det er ikke underligt, at den form for formynderiske krav har afstedkommet voldsom kritik. Flere påpeger ovenikøbet, at refleksionsperioden stik imod hensigten kan optrappe skilsmissekonflikter.

Det er imidlertid underligt, at der overhovedet opstod et ønske om at blande staten dybere ind i voksne menneskers egne beslutninger. En så gennemgribende indgriben i familiers helt personlige og private forhold hører ingen steder hjemme.

Det var den tidligere regering, der i fællesskab med samtlige partier i Folketinget blev enige om det nye familieretlige system, selvom det ikke var alle partier, der udtrykte lige stor begejstring for alle elementerne. Netop refleksionsperioden var et stridspunkt, som alle dog tilsluttede sig til sidst.

At man allerede et halvt år efter lovens indførsel erklærer sig rede til at ændre den igen vidner om, hvor hovedløst det var at indføre den i første omgang.

Ingen indfører naturligvis regler for at være onde, og ideen med den nye lov var da også at tage størst muligt hensyn til børnene, der er den svageste part i de fleste skilsmisser.

Der, hvor kæden hopper af, er, når man tror, at politikeres ideer og embedsmænds forvaltning kan udkonkurrere forældres naturlige omsorg for deres egne børn.

Det er på sin plads, at der er et system, der kan være sikkerhedsnet for børnene i de tilfælde, hvor forældre ikke selv kan løse deres konflikter, men udgangspunktet må være, at flest mulige beslutninger træffes af familierne selv.

Ingen bliver formodentligt gift alene for at blive skilt igen, og ægteskabet er naturligvis ikke noget, man skal springe ind og ud af uden at tænke sig om. Men det kan man sagtens gøre, uden offentlige regler for, hvordan og hvor længe det skal foregå.

Familien er et bærende element i vores samfund, og i dag kan man heldigvis godt fortsætte med at være familie, selvom far og mor ikke er gift med hinanden.

Familiers bånd kan sagtens være stærkere end ægteskabets, og forældres vurderinger skal som udgangspunkt vægte højere end kringlede krav fra et offentligt væsen.