»​CADF kan efter en grundig undersøgelse af alle tilgængelige oplysninger bekræfte, at organisationen har valgt ikke at sende rapporten videre til UCI for videre undersøgelse af personerne eller holdene, der er involveret i sagen.«

Sådan skrev Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) onsdag i en mail til B.T. og på deres egen hjemmeside.

Forud var gået et uskønt forløb, hvor den danske cykelrytter Jakob Fuglsang fik en tur gennem mediemøllen med den for en cykelrytter totalt stigmatiserende label i nakken: Dopingmistanke.

Når først den mistanke klæber til en cykelrytter, kan det være nærmest umuligt at slippe af med igen - et forhold, som en kongerække af dopingsyndere i sporten bærer en stor del af skylden for.

Mistanken blev bragt til torvs af Politiken og DR i Danmark samt det norske medie VG.

Baggrunden var en lækket rapport, der på rygteplan kædede Fuglsang sammen med den dybt kontroversielle italienske dopinglæge Michele Ferrari, der på livstid er udelukket fra at måtte operere i nogen sport.

»Hemmelig rapport kæder Jakob Fuglsang sammen med bandlyst dopinglæge,« skrev Politiken.

Jakob Fuglsang afviste selv forholdet overfor B.T. i en sms: »Jeg afviser, at jeg har mødtes med dr. Ferrari.« Samme afvisning kom i øvrigt fra Ferrari.

Selve rapporten er bestilt af Cycling Anti-Doping Foundation og udformet af et eksternt firma. Rapporten bygger på ’efterretninger’, som i dette tilfælde er et finere ord for ‘rygter’, der altså viste sig ikke at have dokumenterbart hold i virkeligheden.

Guderne skal vide, at cykelsporten har været - og muligvis stadigvæk er - fuld af brodne kar, der bruger alle lovlige og ulovlige metoder i bestræbelserne på at betræde de højeste placeringer på sejrsskamlen.

Men det betyder ikke, at pressen kan tillade sig at opføre sig på samme måde i bestræbelserne på afsløringer. I dette tilfælde har de pågældende medier svigtet.

På baggrund af rene rygter udbad Politiken og DR sig en forklaring fra Fuglsang, men nu står de selv tilbage med et forklaringsproblem.

Hvordan kunne rygter alene være nok til at sværte en sportsudøver på denne måde?

En fadæse, der også blev kritiseret af direktør i Anti Doping Danmark (ADD) Michael Ask.

Et forklaringsproblem har naturligvis også Cycling Anti-Doping Foundation, som ikke har formået at håndtere en undersøgelse forsvarligt, så den i flere dage kom til at belaste en cykelrytter og sprede mistanke om ham - selvom der ikke var skyggen af beviser.

CADF oplyser, at de beklager dybt, og at man vil indlede en undersøgelse for at finde ud af, hvordan rapporten kom til mediernes kendskab, for at forebygge, at noget lignende kan ske igen.