Der 'deles håndmadder ud' i Venstre.

Det regeringsbærende parti er ikke blevet til en køkkenskole, hvor der nu smøres højt belagt smørrebrød.

Nej - statsminister Lars Løkke Rasmussens parti er i gang med at slås. Med hinanden.

At 'dele håndmadder ud' er et gammelt jysk håndboldudtryk for at give modstanderen nogle tæsk som tilbagebetaling for andre tæsk, man selv tidligere har modtaget. Håndbold er et meget fysisk spil, og der foregår en del i slagsmålet mellem angrebsspiller og forsvarsspiller. Normalt forsøger man at 'dele håndmadder ud' - diskret og hårdt - men uden at dommeren opdager det.

Sådan er det ikke i Venstre.

Senest har Venstres sundhedsminister, Ellen Thrane Nørby, kaldt et tweet fra Danske Regioner for »jeres patetiske fakenews«. Her sidder som bekendt Stefanie Lose, der er formand i Region Syddanmark og partifælle med Ellen. Hun har ikke mange kommentarer, ud over »at sproget taler for sig selv«. Og dermed får hun alligevel givet en kommentar og en håndmad.

Sådan har det været de seneste måneder.

Den magtfulde borgmester-konge i Herning, Lars Krarup, lod i forbindelse med en af Danmarks kampe sig fotografere med Socialdemokraternes statsministerkandidat, Mette Frederiksen. Mette kunne selvfølgelig ikke nære sig for at dele en håndmad ud. 'Lars og jeg er enige om en del ting for tiden,' skrev hun på Facebook. Og Lars smilede sammen med Mette.

Lars er en af Lars Løkke Rasmussens faste støtter gennem karrieren. Venskabet er kølnet, efter den nye politiskole, der skulle være placeret i Herning, blev flyttet til Kristian Thulesen Dahls valgkreds. Lars Løkke Rasmussen kunne ikke hjælpe sin gamle ven i Herning, der ellers har hjulpet ham i svære tider. Det var Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl, der fik lov til at bestemme i sidste ende og samtidig ydmygede Hernings selvsikre borgmester.

Søren Gade 'deler også håndmadder' ud. Men de er så åbenlyse og tydelige, at det næsten ikke tæller som håndmadder. Han taler sin statsminister åbenlyst imod. Han er uenig i den kommende reform og uenig i Lars Løkkes politiske retning. Det siger han højt og til alle, der vil høre det.

Den åbenlyse uenighed har man altid haft i Venstre, hvor man altid roser sig af at have højt til loftet. Men det er usædvanligt, at der så tæt på et valg både er en åben og en sofistikeret slagudveksling.

Man skal ikke være 'Mogensen og Kristiansen' for at analysere sig frem til, at spillet i Venstre er ødelæggende for enhver chance for at vinde kampen. Socialdemokraterne kan slet ikke tørre smilet af over den ene foræring efter den anden. Nicolai Vammen, der, hvis han blev vækket midt om natten, ville svare: »Centralisering«, og Mette Frederiksen gør alt for at elske og omfavne de mange Venstre-folk, der mener, at det er nu, der skal afleveres et par håndmadder til Løkke.

I politik - som i håndbold - er det ikke alle slagsmål, man skal tage. Hvis Venstre skal vinde, og hvis Venstre skal have en statsminister, er tiden inde til en timeout og en ny game-plan.