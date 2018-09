Endelig. Spillerforeningen og DBU indgik torsdag aften en foreløbig aftale, der sikrer, at Christian Eriksen og co. stiller op til den vigtige kamp mod Wales søndag i Aarhus. Det ville være tæt på utilgiveligt, hvis stridighederne skulle have ramt en landskamp med betydning for kvalifikationen til EM 2020, hvor flere af kampene endda skal spilles i Parken.

Omvendt undte man næsten vikarerne fra himlen endnu en kamp i den rød-hvide trøje. Det var enestående at mærke amatørernes stolthed over at repræsentere landet stråle ud af deres udmattede ansigter efter kampen i Slovakiet. Det var så ægte og oprigtigt. Det var mænd, der kæmpede med alt, hvad de havde, mod overmagten for at forsvare Danmarks ære. Fædrelandskærlighed, når det er mest tydeligt. Og som vikartræneren Johan Faxe Jensen så malerisk formulerede det, så lå spillerne ned i omklædningsrummet med kramper og med en øl i hånden.

Snedkeren Christian Bommelund, bådmekanikeren Anders Fønns og alle de andre tapre amatører fortjener at blive hyldet for deres enorme indsats, der har reddet dansk fodbold fra måske at blive udelukket fra internationale turneringer, som kunne være konsekvensen ved et afbud til Slovakiet-kampen.

Derfor bør DBU benytte pausen af søndagens landskamp på officielt at hylde spillerne. Sportsligt skal vi glæde os over, at de bedste spillere igen stiller op, men hvor vikarerne dog fortjener at blive fejret på hjemmebane. Den oplevelse skal de simpelthen ikke snydes for. Så få det nu fikset, Claus Bretton Meyer og Jesper Møller. Det er det mindste, I kan gøre som tak for hjælpen.

Samtidig mindede redningsholdet os også om alt det, man kan savne ved det rigtige landshold. Denne ægte, åbenlyse glæde over at spille for Danmark er ofte helt fraværende, når millionærerne efter kampen giver kedelige, kønsløse svar til journalisterne, inden de med hovedtelefoner om ørerne trasker ud i holdbussen. Lad os håbe, at stjernerne lader sig inspirere af amatørernes mandsmod og spilleglæde på søndag. Nu skal Eriksen, Sisto og Delaney vise, at de er pengene værd. tnk