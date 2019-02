Har du styr på, hvornår du kan gå på pension?

Det er ellers det store samtaleemne hos de fleste voksne danskere - og ikke mindst hos de fleste danske politikere på de sociale medier.

Du er faktisk undskyldt, hvis du ikke helt har tjek på det, for reglerne er lavet sådan, at det er din egen alder og den forventede levetid, der afgør, hvornår du kan trække dig tilbage med en folkepension.

Jeg kan eksempelvis pensioneres, når jeg bliver 67 år, hvorimod mine børn efter planen skal vente til de bliver 72 år. (Hvis du vil beregne din egen pensionsalder kan du se med her).

Det ligger dog ikke helt fast for mine børn og andre danskere under 51 år. Først i 2020 afgøres det, hvornår danskere født efter 1967 kan trække sig tilbage. Deres kommende pensionsalder afgøres nemlig af vores allesammens levetid. Og det går som bekendt godt. Vi bliver ældre og ældre, og dermed rykkes pensionsalderen.

Det er Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, der har sat debatten i gang med et forslag om, at særligt nedslidte faggrupper efter et langt arbejdsliv har ret til tidlig folkepension. Det er ikke tydeligt, hvem de særlige grupper er, men blot antydningen af, at der kan gælde forskellige kriterier for at udbetale folkepension, har udløst en diskussion stærkere end de fleste - og i hvert fald den borgerlige regering - troede.

Diskussionen og samtalen bølger, for den har stor betydning for de fleste. Pensionsalder berører alle - uanset om de overvejer det lige nu eller ej. Modsat sundhedsreformen, der er abstrakt og ofte handler om nogle andre, handler pensionsalder om mig. Den er helt tæt på.

Helt grundlæggende kan de færreste i Danmark forestille sig, at de bliver pensioneret som 72-årig. Mange vil sikkert gerne fortsætte arbejdslivet efter 70 år, men i en frivillig og tillempet form, som passer den enkelte. Det er ganske enkelt gået op for danskerne, at hvis den reform, der i 2006 skabte nye pensionsregler, ikke bliver ændret, vil virkeligheden og vores levetid betyde, at man ikke få folkepension, før man er over 70 år.

Sagen presser regeringen, der troede, at der skulle diskuteres sundhed. Lars Løkke Rasmussen har været nødsaget til at åbne en forhandling om Socialdemokraternes forslag om ret til tidlig folkepension for udvalgte grupper. Det er naturligvis Dansk Folkeparti, der med sin tilslutning til Socialdemokraternes udspil har presset landets statsminister til at finde en løsning eller blot få afdækket, hvad partierne mener.

Det står nemlig lidt hen i det uvisse, hvordan en ‘ret til tidlig folkepension’ skal håndteres. Man skal være nedslidt og været tidligt på arbejdsmarkedet. Modellen skal være simpel og gælde for alle. Socialdemokraternes nye forslag er en reel ændring af to væsentlige forudsætninger for det danske velfærdssamfund: Lige ret til folkepension og velfærdsforliget fra 2006.

Lige ret til folkepension har været gældende, siden den blev indført i 1956 og har ikke været til diskussion siden. Velfærdsaftalen, som Fogh skabte sammen med Dansk Folkeparti, har været den reform, der har sikret det største rådighedsbeløb, nemlig 75 milliarder kroner, og et øget udbud af arbejdskraft. De milliarder er kun sikret via den sene pensionsalder, og det er penge som både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti vil elske at fordele på yderligere velfærd. Men pengene forsvinder hvis for mange går på ‘tidlig pension’.

Det bliver stort set umuligt at identificere og beslutte hvilke faggrupper, der har ret til at komme på tidlig pension. For hvem skal beslutte centralt, at bestemte faggrupper er mere nedslidte end andre? Socialdemokraterne lægger da også op til, at man kan visiteres til denne tidlige folkepension. Hvem skal visitere? Lægerne?

Lav levetid og dårlig livssituation er præget af andre faktorer end arbejdslivet. Din opførsel i fritiden betyder også noget. Sundhedsstyrelsen anslår, at rygning og alkohol reducerer levetiden med fire år. Det ved lægerne om nogen, og derfor bliver det vanskeligt med et rimeligt system, der visiterer udelukkende på faggrupper og uden hensyntagen til, om du har røget 40 cigaretter om dagen.

Det bliver nødvendigt for politikerne at finde en løsning for ‘tidlig folkepension’, der opleves retfærdigt. De fleste danskere anerkender, at hårdt arbejde kan nedslide, og det vil være rimeligt med en ‘tidlig folkepension’. Men de samme mennesker skal selv bidrage, enten via en stærkt forbedret mulighed for at spare op til selv og dermed selv tage stilling til deres pensionering og en ændret livsstil. Det sidste er endnu et indgreb i den personlige frihed.

72 år opleves i dag som en sen pensionering, og de fleste er nok positivt indstillet over for at finde løsninger for de svageste. Men hvis folkepensionen ikke vedbliver som en lige ret for alle, kan det få ret store omkostninger på det, som politikerne altid er glade for: Sammenhængskraften.

Folkepensionen er nu en del af valgkampen om et kommende Danmark.