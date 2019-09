Den amerikanske ambassade advarer nu direkte landets egne borgere, der bor i eller ønsker at besøge Danmark, mod særlige områder i og omkring København.

Sikkerhedsalarmen er udsendt som følge af den forhøjede mængde ‘gun violence’, som det hedder i meddelelsen, i områderne Nørrebro, Ishøj og Hundige.

USA har godt nok selv flere skudepisoder end noget andet vestligt land, og man kan derfor nok med rimelighed diskutere, om det virkelig er farligere for amerikanere at besøge Danmarks hovedstad end at blive hjemme.

Men ved nærmere eftertanke forstår man godt, at den amerikanske ambassade finder anledning til alarm. Desværre. For sådan burde det naturligvis ikke være.

København har alene i år foruden adskillige skudepisoder også været ramt af et tocifret antal bombeeksplosioner. Tyg lige på det.

Selv om sprængningerne endnu ikke har gjort skade på mennesker, men kun bygninger, er det ikke ligefrem en tryghedsfremmende foranstaltning.

Senest blev en thairestaurant på Amager ramt af en eksplosion natten til tirsdag.

København har med andre ord fået det, man allerede for mange år siden ville betegne som ‘amerikanske tilstande’, hvor bandekrige og andre tilsyneladende gedulgte opgør udspiller sig direkte på det bagtæppe, der er hovedstadens beboeres hverdag.

Det er skammeligt, og det er også skammeligt, at politiet tilsyneladende ikke evner at ‘tage byen tilbage’. For selv om de nuværende problemer for de flestes vedkommende er begrænsede til særlige områder, kan vi naturligvis ikke leve med den slags sorte pletter på bykortet.

København er en fantastisk by og en fantastisk hovedstad for Danmark. Det er fantastisk, at den nye metro snart åbner. Det er fantastisk, at København er en fremragende cykelby. Det er fantastisk, at byen har åbnet sig op mod vandet og i højere og højere grad lader havnen komme byens borgere til gode.

Man kunne blive ved og ved, for der er virkelig mange fantastiske ting ved København og livet i hovedstaden.

Men det er ikke fantastisk, at kriminelle typer i stigende grad gør hovedstaden til en krigszone. Københavns ry i det store udland er på spil – det er sikkerhedsalarmen fra den amerikanske ambassade et bevis på – og det er i sig selv pinligt for Danmark.

Men endnu værre er det, hvis Københavns egne indbyggere begynder at tænke på samme måde.