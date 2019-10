Politiets og myndighedernes overvågning i det offentlige rum skal udvides.

Det mener statsminister Mette Frederiksen, der i en ny “sikkerhedspakke” blandt andet foreslår, at politiet skal kunne opsætte markant mere overvågning i form af 300 flere kameraer, som kan sættes op på politiets eget initiativ i hele landet.

Desuden skal det være muligt at “overvåge bredere og ikke kun snævert”, som det upræcist formuleres.

Kort sagt skal vi overvåges mere. Og vi skal overvåges flere steder, end vi allerede bliver i dag.

Politiet og Politiets Efterretningstjeneste skal i “ekstraordinære situationer” også kunne overtage al overvågning i landet og følge med i realtid, lyder det mest vidtgående forslag.

Da Mette Frederiksen holdt sin første åbningstale som statsminister, var tillid det helt store buzzword.

Ikke færre end 34 gange brugte hun ordet i forskellige sammenhænge i talen. “Vi har tillid til hinanden”, “På tillid har vi bygget et samfund”, “Tillid gør os ikke kun trygge. Men også rige”, sagde Frederiksen blandt andet.

Til sammenligning blev ordet klima kun benyttet 12 gange. ‘Overvågning’ nævnte hun en enkelt gang: “Jordbærboden har fået videoovervågning,” sagde hun med henvisning til udfordringerne med at drive landevejsboder, som tidligere er grundigt beskrevet i B.T.

Videoovervågning kan sine steder være på sin plads, og der er masser af forbrydelser, der opklares helt eller delvist ved hjælp af overvågningsbilleder.

Men uanset overvågningens positive effekter, så er overvågning det modsatte af tillid.

Det gælder, uanset om det er fartkontrol på landevejen eller et kamera på tankstationen.

I dag er der ikke nogen, der har det fulde overblik over antallet af overvågningskameraer i Danmark, men vi bliver filmet i tog, på vejen, på stationer, i busser, i butikker, i taxaer og mange andre steder.

Derfor er det fornuftigt, at regeringens ‘Sikkerhedspakke’ også indeholder et forslag om, at det skal gøres obligatorisk for private og offentlige myndigheder at registrere overvågning et samlet sted.

I en tid med bombesprængninger, skyderier og bilafbrændinger i gaderne er det let at forstå ønsket om øget overvågning.

Men det er problematisk, når statsministeren fremhæver og hylder tillid som en kerneværdi i vores samfund, men samtidig giver politiet lov til at overvåge os allesammen fra enhver tænkelig lygtepæl, vi måtte passere.

Der er et modsætningsforhold mellem vores frihed og hvert et lille kamera, staten retter mod os.

“Når man spørger os danskere, om vi har tillid til andre mennesker. Så svarer rekordmange ja,” sagde Mette Frederiksen fra talerstolen ved Folketingets åbning. Spørgsmålet er dog, om staten også har tillid til os.