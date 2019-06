Onsdag blev den 18-årige cykelrytter Andreas Byskov Sarbo begravet.

Han afgik ved døden lørdag efter en trafikulykke med en bilist, der var kommet forbi en afspærring, under cykelløbet Tour de Himmelfart.

En tragisk ulykke som den pågældende er naturligvis sjælden, men det er desværre ikke så sjældent igen, at en cyklist kommer til skade i sammenstød med tungere trafikanter. Faktisk sker det oftere, end at to personbiler kolliderer.

Flere hundrede cyklister kommer hvert år alvorligt til skade eller omkommer i forskellige former for uheld med bilister. Og faktisk melder Rådet for Sikker Trafik om en ret stor stigning i antallet af den slags ulykker fra 2017 til 2018.

Netop nu går vi ind i de varmeste måneder, hvor de fleste ulykker med cykler og bilister desværre sker.

Det er naturligvis langt fra altid bilistens skyld, når der sker sådan en ulykke. Men det er til gengæld så godt som aldrig bilisten, der sker noget med. Det er altid cyklisten, der kommer til skade eller mister livet, når ulykkerne sker. De bløde trafikanter trækker de kortste strå, når uheldet eller dumdristigheden er ude.

De fleste sammenstød mellem tohjulede og firhjulede trafikanter sker i byerne og typisk ved kryds. Derfor har Rådet for Sikker Trafik netop søsat en kampagne for at gøre opmærksom på problemet.

De fleste dødsulykker sker imidlertid på landet, hvor farten på bilerne typisk er højere.

Her ved alle ‘rigtige bilister’, at cyklister er egoistiske stjernepsykopater med hang til at ligge midt på vejen, mens ‘rigtige cyklister’ på samme måde ved, at bilister er hensynsløse fartdjævle med ejerfornemmelse over vejbanen.

I trafikken er der to ‘sandheder’, og de udmærker sig naturligvis begge ved ikke at være dækkende.

Så hvem har mest ret til vejen, cyklisterne eller bilisterne? Ingen type af trafikant har fortrinsret frem for andre. Vejen tilhører ikke bilister mere, end den tilhører cyklister. Og naturligvis heller ikke omvendt.

Men som superhelten Spiderman anfører, følger der stort ansvar med store kræfter. På samme måde følger der et stort ansvar med, når man sætter sig bag rattet i en tonstung fartkasse af metal.

I trafikken er det altid mere fornuftigt at passe på og tage hensyn. Pas på hinanden denne sommer. Som cyklist må man holde på styret og holde styr på det. Som bilist skal man holde på sit rat – men ikke altid på sin ret.