Mange danskere har en sund tilgang til at handle i landets supermarkeder.

Ser man et godt tilbud, slår man naturligt nok til, og indkøbskurven fyldes med smør, øl, bleer, eller hvad der ellers kan fås til nedsat pris.

Sund fornuft og godt købmandsskab.

På grund af frygt for coronavirus er der imidlertid også en del danskere, der i disse dage fylder indkøbskurvene med bestemte varer af andre årsager. Faktisk er der en tendens til, at danskerne er begyndt at hamstre.

Onlinesupermarkedet Nemlig.com oplever en markant stigning i salget af varer som toiletpapir og langtidsholdbare madvarer som dåsetun, makrel i tomat og pasta.

»Folk køber til lager. På nationalt plan kan vi se, at folk køber pasta ind i stor stil,« har Mikkel Pilemand, der er kommerciel direktør hos Nemlig.com, udtalt til Finans. Han oplyste videre, at supermarkedet oplevede en eksplosion i salget af grovkiks, mel, ris i kogeposer og dåsegrøntsager som bønner, ærter og linser.

Søndag svarede professor Thomas Benfield fra Institut for Klinisk Medicin på læsernes spørgsmål om coronavirus på bt.dk. Også her blev der spurgt interesseret til, om det er en god idé at hamstre, og også her blev det slået fast, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at hamstre hverken mad eller medicin.

Tidligere har eksperter slået fast, at det heller ikke er tilrådeligt at hamstre masker og mundbind. Situationen med coronavirus er alvorlig – og man bør tage sine forholdsregler og følge sundhedsmyndighedernes råd om håndvask og afspritning. Men der er ingen grund til, at vi går i kollektiv panik.

Det er naturligvis relativt ufarligt og også uproblematisk, hvis dåsetun og toiletpapir hober sig op i de danske hjem.

Værre er det, hvis der bliver knaphed på operationsmasker på hospitalerne, fordi folk rager dem til sig.

Under storkonflikten i 1998 begyndte danskerne i helt uhæmmet grad at hamstre gær af frygt for at komme til at mangle brød. På sikker afstand af den daværende bagværkskrise trækker de fleste nok på smilebåndet af det kollektive stormløb på supermarkedernes sektion for hævemidler.

Denne gang kan vi tage det i opløbet, hvis vi sørger for at holde hovedet koldt i supermarkedet, når vi skal købe ind.