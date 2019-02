Det kan ikke være gået nogens næse forbi, at Klaus Riskær Pedersen er tilbage i dansk politik.

Manden, der har formået at holde høj profil i offentligheden i næsten 40 år, fraregnet de fem år han sad i spjældet for to bedrageridomme, vil i Folketinget.

Klaus Riskær er tilbage med 'partiet Klaus Riskær Pedersen', der er blevet opstillingsberettiget på rekordtid, primært fordi han brød reglerne, når et parti skaffer de 20.109 vælgererklæringer, der er påkrævet. Men nu er han her igen og klar til den kommende valgkamp, hvor han vil få masser af tv-tid med sit parti og sit vidtløftige partiprogram.

Han kalder sig selv og partiet for 'rødt konservativt'.

'Rødt' fordi han tror på fællesskabet, hvilket står i grel kontrast til den store gæld, han stadig har til samfundet. Riskær har efterladt sig en række konkurser gennem årene, hvoraf den seneste fra 2015 har efterladt en ubetalt gæld på mindst 150 millioner kroner - heraf fire millioner kroner til skat. Altså den fælles skattekasse og det fællesskab hans nye parti tror så meget på.

'Konservativt' fordi Riskær og partiet tror på familien. 'Kernefamilien er en bærende konstruktion', som han skriver i sit principprogram. Klaus Riskær er ikke just selv en stor nyder af kernefamilien. Han har seks børn med fem forskellige koner, men er tilsyneladende en glimrende far. Hans sønner ejer i dag den fashionable ejendom i tre etager på Gammel Strand, hvor Klaus Riskær bor med sin nye familie. Sønnerne købte den for 49 millioner kroner af farmand Riskærs konkursbo og lader ham i dag bo i luksuslejligehden gratis. Herfra kan han i øvrigt se over til Christiansborg og sine gamle venner i Venstre.

Partiet Klaus Riskær Pedersens politik er tæt på en vittighed med adskillige luftige og ukonkrete forslag. Helt konkret bliver han først, når han ønsker, at danske kvinder skal føde flere børn. Fødselsraten skal op fra 1,6 til 2,1, dog uden at Riskær angiver metoden. Hjemmedyrket hash skal være tilladt med 500 gram topskud til eget forbrug, foreslår partiet på et område, hvor den tidligere cannabisproducent har stor indsigt. Klaus Riskær Pedersen og partiet har ikke fortjent en plads i dansk politik, selvom hans talegaver og kreative talent har fået ham til at flyde op til overfladen gennem de seneste 40 år.

Klaus Riskær Pedersen er dårligt nyt for den borgerlige lejr og ikke mindst for statsminister Lars Løkke Rasmussen. Han bliver nu tvunget til at forholde sig til Riskær og dermed give ham legitimitet. Derfor er Klaus Riskær en trussel, der skal tages alvorligt. Stemmer på ham kan være spildte borgerlige stemmer, der giver Mette Frederiksen magten.

Et passende antal danskere har vurderet, at Riskær skal have chancen - igen. Derfor er det også vælgerne, der bør afgøre, om han skal i Folketinget.

Klaus Riskær er nok opstillingsberettiget, men det betyder ikke, at han er værdig til at blive valgt.