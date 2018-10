Hjælpen er på vej til Bording - hjælpen er ikke på vej til Bording.

Den politiske forvirring hersker, når det gælder om at løse et alvorligt problem for en række borgere i det jyske.

De seneste dage har vi her på B.T. beskrevet de vanvittige forhold, som cirka 2300 beboere i den lille midtjyske by er udsat for.

De bor som nærmeste nabo til Udrejsecenter Kærshovedgaard, der huser afviste asylsøgere, kriminelle udlændinge og udlændinge på tålt ophold.

Det er desperate mennesker, der har gjort byen og området til deres kriminelle slagmark. Hver dag er byen udsat for hærværk, tyverier, trusler og vold. Byen er blevet forandret til et sted med sikkerhedsforanstaltninger alle vegne. Hegn, alarmer og hunde skal forsøge at øge trygheden, men det er en håbløs opgave.

Beboerne beskriver det selv som »et levende helvede på jorden«, og borgmesteren, der er partifælle med landets statsminister, kræver slet og ret stedet lukket.

Det, skal de ikke regne med, sker lige med det samme. For borgmesterens anden partifælle, Inger Støjberg, der er minister med ansvar for området og dermed Kærshovedgaard, kan ikke love noget på nuværende tidspunkt. Tværtimod forventer hun, at der kommer flere afviste asylsøgere, og dermed kan centeret blive fyldt op til maks. kapaciteten på 400 beboere.

I Bording forstår de ikke, at Danmark foreløbig har parkeret 230 mennesker, der har en håbløs fremtid, lige ved siden af deres lille by. De føler sig glemt, og Støjbergs svar vil ikke gøre det lettere at være borger i byen.

En række andre partier har dog andre løsninger. Både LA og DF vil have de kriminelle bag lås og slå og dermed ud af Bording. Denne lette løsning strider efter al sandsynlighed mod en række konventioner, for kan man bure folk inde, der allerede har afsonet deres straf og nu venter på udvisning?

Socialdemokraterne støtter borgernes forslag om at skille de kriminelle udlændinge fra de afviste asylsøgere og placere dem et andet sted. På den måde vil antallet af beboere og kriminaliteten formentlig falde. Socialdemokraterne har valgt at bringe forslaget frem til ministeren, men vil ikke selv lave et beslutningsforslag.

Det er pjat.

Situationen i Bording er for alvorlig til politisk drilleri. Det mindste, man kan forvente fra Socialdemokraternes side, er, at de fremsætter deres eget forslag, som så enten kan vedtages ellers forkastes.

Borgerne i Bording har krav på reelle svar og reelle løsninger på et iøjnefaldende problem. Socialdemokraterne kan skabe et flertal for deres forslag sammen med DF - hvis de VIL. Det bør de gøre.