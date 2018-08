»Søndag den 23. juni 2013 blev jeg indlagt på Hvidovre Hospital, med betændelse i bugspytkirtlen, forårsaget af et længerevarende alkohol og stofmisbrug. Jeg var i livsfare og blev flyttet til intensiv, hvor jeg tilbragte 10 dage, hvorefter jeg blev overført til Gastroenheden og tilbragte yderligere 20 dage der.«

Sådan lød det for fem år siden i et afskedsbrev fra rapperen Niarn, der i en årrække havde været en populær scenekunstner, men i processen havde mistet sig selv og sat livet på spil.

'Niels overlevede på det hospital, men det gjorde Niarn ikke. Han døde. Jeg kunne mærke det, allerede da jeg trådte ud i solen, efter jeg var blevet udskrevet. Faktisk en slags lettelse, som om djævelen på min skulder endelig var væk,' lød det senere i afskedsbrevet.

Fem år er gået, og torsdag har TV2 premiere på dokumentarfilmen ’Niarns død’, der med et stort arkiv private videooptagelser fortæller historien om Niels Roos, der vokser op i en almindelig dansk kernefamilie, men udvikler sig til rapperen Niarn, der bæller vodka og sniffer coke og til sidst havner i et afgrundsdybt misbrug.

Niels Roos gik i behandling, begravede Niarn-aliasset med en afskedskoncert i 2014 og har siden været ædru og clean og holdt foredrag i håb om at kunne hjælpe andre.

»Det er uden sammenligning det mest grænseoverskridende, jeg har prøvet. Én ting er at gå ud og fortælle, at man har haft et misbrug, noget andet er med lyd og billeder at vise folk ens grimme opførsel. Det er det værste, jeg har prøvet,« siger Niels Roos.

Det er rigtigt. Det er helt sikkert grænseoverskridende for Niels Roos at invitere befolkningen indenfor i hans eget private helvede. Men han skal have stor tak for det, for han kan gøre en forskel.

Danske unge har europarekord i druk, og det hjælper nok ikke meget på det, at en person fra Sundhedsstyrelsen sidder i tv og siger, at piger kun må drikke syv genstande om ugen, og at der snart kommer en ny kampagne.

Men når de ser, at en af deres egne helte var ved at dø af sit misbrug, men genvandt sit helbred, sin selvrespekt og fik en familie og sit liv tilbage, så kan det gøre en forskel.

Så highfive til Niels Roos. Du er en modig mand - og tak for det.