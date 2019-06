Lørdag var Henrik Sass Larsen en del af socialdemokraternes forhandlingsdelegation. Søndag sygemeldte han sig, og mandag offentliggjorde han, at han ikke længere er til rådighed som minister.

Dermed forlader endnu en stor profil dansk politik i en relativt ung alder. Sass er 53 år og meddelte samtidig, at han heller ikke genopstiller til Folketinget ved næste valg.

Henrik Sass fik et chokerende valg og blev trukket ind på borgen på det yderste socialdemokratiske mandat.

Politikeren fra Køge har de seneste år været en skygge af sig selv, og det må være et bittert farvel til den finansministerpost, han var stillet i udsigt i den kommende socialdemokratiske regering.

Det er anden gang, at han må trække sig fra den post.

I forbindelse med Helle Thorning-Schmidts regering fik en, godt nok tvivlsom, manglende PET-godkendelse Henrik Sass til at trække sig under stor mystik.

Han kæmpede sig tilbage til politik og til en ministerpost i den forrige socialdemokratiske regering.

Henrik Sass Larsen er en fighter, siger alle med kendskab til ham og hans arbejde på Christiansborg.

Han er manden i baggrunden, der har udtænkt de politiske træk, både de ideologiske og de taktiske. Han var manden, der skulle garantere over for danskerne, at Mette Frederiksen mener det alvorligt, når hun siger, at hun står fast på en stram udlændingepolitik.

Henrik Sass var garanten over for erhvervslivet og fagbevægelsen, at en kommende regering ikke ændrer rammevilkår og skattepolitiken for dramatisk.

Han var garanten for en sikker hånd på rattet.

Nu er han væk, men socialdemokraterne må have set det komme.

Sass har i længere tid været en skygge af sig selv. Han fortalte åbent om sin depression og sit ubehag ved at være i mediernes søgelys. Han gav sig selv en pause fra medierne, som han kaldte det.

Det betød i realiteten, at han ikke talte med nogen, heller ikke under den just afviklede valgkamp.

Den socialdemokratiske pressetjeneste har passet på Henrik Sass Larsen i valgkampen og besvaret de spørgsmål, en kandidat normalt selv besvarer. Det er uholdbart at føre valgkamp uden at ville kommunikere.

Der var tydelige tegn på en mand i krise, skønt det ikke blev sagt højt. Det kan derfor heller ikke komme bag på Mette Frederiksen, at hun nu skal finde en ny finansminister. Det må have stået på to-do-listen længe.

Henrik Sass Larsen trækker sig og kan nu blot se på, at andre må kæmpe hans ideologiske kamp. Han var dog med til at skabe muligheden for to socialdemokratiske kvindelige statsministre.

Den kommende, formoder vi, skrev mandag i en pressemeddelelse: 'Du har betalt en alt for høj pris for at være med i politik, og nu sygemelder du dig. Vi er her for dig.'

Den håndsrækning må man håbe, at Sass tager imod, så han kan komme videre.

Erkendelse kan tage tid, og selverkendelse er det vanskeligste, men det er modigt og ærligt, at Henrik Sass selv frasiger sig en post, han ikke mener, at han kan bestride.

For ham selv, for en kommende regering og for landet.