Der er åbenbart mennesker i det danske samfund, som helt uden at tøve mener, at voldtægt udelukkende er noget, der sker i en mørk gyde, hvor kvinden antastes af en ukendt gerningsmand, der ’tvinger hende ned.’

Således udtaler en anonym far til en 15-årig dreng, der er sigtet for voldtægt, til B.T.

»Der var ikke tale om voldtægt. Hvis man er sammen med en pige hjemme hos hende, er det ikke voldtægt, som hvis man tager fat i en pige udendørs og tvinger hende ned. Hun lyver, og anklagerne er overdrevne.”

Lige nu sidder i alt seks skoledrenge i alderen 15-16 år varetægtsfængslet i to forskellige sager, hvor ofrene er to piger på 14 år, og i den forbindelse har B.T. talt med faderen til en af drengene uden for hans hjem i Kokkedal i Nordsjælland. Den sag tager domstolene sig af, og herfra skal der ingen indblanding være i domstolenes arbejde i forhold til, om de er skyldige eller ej.

Fakta Efterforsker fire voldtægtssager og et knivstikkeri Ifølge Nordsjællands Politi efterforskes i øjeblikket fire voldtægtssager fra Kokkedal og Nivå, hvor fire forskellige piger i alderen 13-15 år ifølge politiet er blevet voldtaget af jævnaldrende gerningsmænd - nogle gange i grupper. I alt seks drenge i alderen 15-17 år er fængslet i sagerne. En af de fængslede drenge på 16 år blev få dage før sin anholdelse stukket ned med kniv i overkroppen i området. For det knivstikkeri blev en 17-årig dreng forleden varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Men holdningen er farlig. For fakta er, at 63 procent af alle voldtægter er såkaldte kontaktvoldtægter, hvor gerningsmand og offer kender hinanden, mens 11 procent af voldtægter er begået af en partner. Kun 15 procent begås af en fremmed gerningsmand. Det viser tal fra Center For Voldtægtsofre.

En voldtægt er en voldtægt, hvis den ene part tvinges til sex, og der er fuldkommen ligegyldigt, om det foregår i hjemmet, i en mørk gyde eller i et telt på Roskilde begået af din gamle ven fra gymnasiet. Men hvis der breder sig en holdning blandt forældre til unge drenge om, at voldtægt ikke kan foregå hjemme med en, man kender, så er vi virkelig på vej ud i et normskred.

Voldtægt er for mange ofre i forvejen svært overhovedet at overskue at anmelde, og det er svært at få en gerningsmand dømt, fordi det tit er påstand mod påstand. Derfor skal der rigtig meget råstyrke til for en i forvejen dybt traumatiseret kvinde for at få anmeldt voldtægten. Hvis der så breder sig en forståelse af, at voldtægt ikke er voldtægt, hvis ikke det foregår i en gyde med Jack The Ripper, så er vi på vej ud af en farlig tangent.