Der gik et sus gennem de fleste hjem, da det stod klart, at et af nutidens helt store popidoler har et problem med stoffer.

Hugo Helmig, søn af alletiders største danske popstjerne, Thomas, og alletiders største danske model, Renee, blev taget med af politiet efter en kokainrus, han ikke kunne kontrollere.

Et mareridt, de fleste danske forældre med unge mennesker, der er på vej ud i livet, kan relatere sig til. Hvordan undgår de unge livets mange fælder? Hvordan kommer de unge videre ind i voksenlivet på en sikker vej? Hvordan kan man hjælpe og vejlede dem?

De fleste forældre ved godt, at der ikke er nogen garantier for, at det lykkes.

Der er grund til at respektere den måde, som familien har håndteret unge Helmigs nedsmeltning på. Hugo Helmig er blevet stor i popverdenen med rekordfart og er derfor eksponeret i offentligheden. Det enkleste havde været at krybe i skjul og forsøge at tie situationen til ro.

Det valgte familien ikke at gøre. Helmigs manager har i meget direkte vendinger fortalt, hvad der skete. Han har fortalt om baggrunden og det tidligere misbrug, som Hugo Helmig har været i behandling for. Senere har både Renee Toft Simonsen og Hugo Helmig givet små, men vigtige tilkendegivelser til offentligheden via de sociale medier.

'I dag holder vi hjertet åbent hjemme hos os,' skrev Renee Toft Simonsen

Det er præcis sådan, familier skal reagere, men det er lettere at skrive end at gøre, for der er ingen garantier for, at selv stærke familier kan løfte opgaven.

Sidste år viste filmen 'Beautiful Boy', hvor vanskeligt det er for fædre, der er endda meget tæt på deres børn, at hjælpe dem ud af misbrugsproblemer. Filmen baserede sig på virkelige hændelser, hvor forfatteren David Scheff beskriver sønnen, Nics, store besvær med at slippe sin afhængighed af metamfetamin. Nic Scheff klarer den, men undervejs må faderen erkende, at selv stor tålmodighed og kærlighed ikke altid er nok. Det var Nic selv, der kæmpede sig ud af sit misbrug - selvfølgelig med familiens støtte.

Varme tilkendegivelser og en generel opbakning er strømmet både Hugo Helmig og familien i møde. Det er glædeligt, men må også ses som en reaktion på familiens måde at støtte sønnen og samtidig være til stede i offentligheden.

Helmig skal allerede på torsdag optræde i Roskilde, og fredag skal han optræde i 'X Factor', det største underholdningsprogram på dansk tv. Den optræden har været planlagt længe, og både TV2 og kunstneren har meddelt, at det bliver gennemført. Selvfølgelig. Også her vil Hugo Helmig møde stor opbakning og forståelse.

Den har han fortjent. Det vidner om styrke og sejhed hos en ung mand, at han stiller op til direkte optræden så kort tid efter en storslået fejltagelse.

'Jeg er ked af mine fejl, men ser fremad,' skrev han selv til sine fans og følgere på Instagram.

Held og lykke med rejsen.