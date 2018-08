Man skulle tro, at problemet var tacklet og løst.

Allerede i 2016 blev de såkaldte 'puttefester' et stort emne til almindelig forbavselse og fordømmelse hos de fleste. 'Puttefester' går helt elementært ud på, at de ældre drenge finder, tester og udvælger de nye unge piger, der er begyndt gymnasiet, til en fest. Kriterierne for at komme blandt de få udvalgte er, som det altid har været, drengenes opfattelse af skønhed.

Det er rå og primal tiltrækning.

Men bedst som man troede, at den type fester var blevet umoderne, at de unge piger havde bortdømt dem, og de voksne havde taget affære, kan B.T. fortælle, at pigerne i 1.g på Øregaard Gymnasium - i Hellerup - er blevet fotograferet i smug til en senere puttefest-udvælgelse af drengene i 3.g. Det er ikke alle pigerne, der har opfattet dette som en udvælgelse eller en anerkendelse. De har efter sigende blandt andet valgt at forlade skolen, da det ikke blev stoppet.

Det er dog forståeligt, at de unge piger har svært ved at sige nej. I en periode af deres liv, hvor det eneste sikre er deres usikkerhed. I en periode, hvor idealet er at se godt ud med fyldige læber, langt hår og en voksen barm. I en periode, hvor udseendet er så vigtigt, at tiden foran et spejl skal fotograferes og deles på de sociale medier. I en tid, hvor unge piger søger efter anerkendelse og accept er det forståeligt, at de ikke siger nej til den korte succesoplevelse. Ikke siger nej til at blive fremhævet og udvalgt blandt de mange. Ensomhed er en alvorlig tendens for unge piger i vores tid. Det er derfor til at forstå, at pigerne spiller med på legen. Men de bør sige nej. For deres egen skyld og for alle de afviste veninders skyld.

Rektor på Øregaard Gymnasium kæmper en heroisk kamp mod 'puttefesterne'. Hun har forbudt festerne på skolen, og hun har været rundt blandt de ældre elever for at tale dunder. Men lige lidt hjælper det, og det er sandsynligvis en kamp, hun ikke kan vinde alene.

Rektoren har brug for hjælp, hvis dette skal stoppe. Det virker, som om drengene mangler et simpelt kompas, hvad angår moral og anstændig opførsel. Skønhedskonkurrencer, hvor præmien er en fest med de store drenge, virker ikke som en del af et Danmark, hvor ligestillingen er naturlig. Drengenes moralske kompas kan kun komme et sted fra: Hjemmefra.

Derfor er det naturligt at spørge: Hallo, er der ikke en mor eller en far til stede. Det er nu, I skal træde i karakter og fortælle jeres drenge, at 'puttefester' og udvælgelsen hører fortiden til. Kom ind i kampen, mor og far!