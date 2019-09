De fleste, der har deltaget i den offentlige debat med andre end helt ukontroversielle og mainstream synspunkter, vil have oplevet at få sendt hak i tuden fra vrede læsere retur.

Elektroniske kommunikationsformer har gjort det lettere for meninger at sprede sig og har også gjort det nemmere for læserne af disse meninger at replicere direkte til skribenten – eller mere offentligt på nettet.

Det er umiddelbart en god ting, og man må også til en vis grad acceptere, at stikker man næsen frem, så risikerer man at få et dask over den.

Spids debat er livets salt, og det er helt på sin plads at gå til den, når meninger brydes. Men der er desværre også en bagside.

Det er vidt beskrevet, hvordan eksempelvis kvindelige politikere modtager reaktioner på deres holdninger, der går langt over grænsen for almindelig meningsudveksling og har karakter af reelle trusler om vold og seksuelle overgreb.

For kort tid siden fik klummeskribenten Katherine Diez med grovfilen, fordi hun tillod sig at fortælle, at hun har visse intellektuelle krav til en kommende partner (mens det – som hun vist også bemærkede – synes at være bredt accepteret, når en landmand i bedste sendetid kræver af en kommende kæreste, at hun kan lave gode frikadeller).

På B.T. tager vi nu atter fat på emnet i en serie artikler, hvor kvinder fortæller om deres oplevelser med at give deres mening offentligt til kende.

»Kæft, hvor er jeg træt af alle de latterlige skrigekællinger. Hvis de ikke havde bryster og vaginaer, kunne de ikke bruges til noget som helst,« skrev en bruger blandt mange lignende beskeder, da journalist Iben Maria Zeuthen forleden ytrede sig i en klumme.

Den slags idioti skal ingen naturligvis finde sig i, men det er ikke så ligetil at bekæmpe problemet, fordi kommentarerne ofte siver ud fra et anonymt mørke på sociale medier eller kommentarspor, som langt hen ad vejen lægger infrastrukturen til grund for denne slags hadefulde beskeder fra falske, billedløse profiler med anonyme Hansen-, Jensen- og Christensen-navne.

Facebook og andre platforme bærer naturligvis ikke skylden for, at visse mennesker opfører sig som idioter, men mens man dygtigt har bekæmpet eksponeringen af nøgne brystvorter og rettighedsbehæftet musik, synes Facebook og de andre sociale medier mindre opsatte på at komme andre skyggesider ved brugen af de sociale platforme til livs. Som f.eks. motorvejen for had og trusler i debatten, hvor eventuelle bestræbelser har været mindre vellykkede.

En undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder viser, at 59 procent af et repræsentativt udsnit af danske Facebook-brugere helt afholder sig fra at deltage i debatter på grund af den hårde tone. Det gør sig i langt højere grad gældende for kvinder end for mænd.

Ingen skal naturligvis skræmmes fra at ytre sig lovligt og ordentligt. Hverken mænd, kvinder eller godtfolk derimellem.

Hvis kvinderne ender med at trække sig på grund af trusler og had, får vi en dummere debat og dermed et dårligere samfund.