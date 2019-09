Der findes en gammel historie om en rabbiner, der blev opsøgt af to mænd, som ønskede, at rabbineren skulle mægle i en strid.

Den første mand fortalte historien fra sin side. “Du har ret,” sagde rabbineren.

Den anden mand ville imidlertid også fortælle om sagen fra sin synsvinkel, og da han var færdig, sagde rabbineren: “Du har også ret.” Rabbinerens kone havde lyttet med fra værelset ved siden af, og rabbinerens svar blev hende for meget. Hun konfronterede forsamlingen og sagde, at begge mænd jo ikke kunne have ret på samme tid.

»Du har også ret,« lød rabbinerens svar til konen.

Historien springer frem fra den mediale tindingelap i hjernen, hvor den slags gamle historier lagres, fordi to stærke kvinder i ugens løb har udtalt sig om vores klima - og måden, vi taler om det på.

16-årige Greta Thunberg holdt en allerede legendarisk tale i FN, hvor stemmen knækkede, og hvor beskyldningerne - primært mod de ældre generationer - føg. Verdens ledere skulle skamme sig over ikke at gøre mere for klimaet, lød det i den iltre tale.

Forskere har gennemgået den følelsesladede tale og er kommet frem til, at Greta Thunberg i det store hele har ret.

Alligevel afstedkom Thunbergs tale og måske især fremtoning stor vrede hos en del mennesker, der lyttede til talen, og noget tyder på, at talens form i nogen grad stod i vejen for selve budskabet. Selveste lederen af den frie verden, den amerikanske præsident Donald Trump, reagerede oven i købet ved sarkastisk at kalde Greta Thunberg for 'en glad ung pige, der ser frem til en lys og vidunderlig fremtid'.

I et interview med den svenske avis Expressen har vores kloge dronning også reageret på fænomenet Thunberg, som heller ikke hun har kunnet undgå at lægge mærke til, som hun udtrykker det.

»Det er godt, at unge mennesker er opmærksomme på verden omkring dem, men man må ikke reagere med panik,« siger dronning Margrethe i interviewet, hvor hun også kommer med en lille stikpille til broderfolkets hang til klima-skam:

»Det er underligt, at man i et land som Sverige, hvor afstandene er så store, skal skamme sig over at flyve. Man kan jo ikke køre i trillebør fra Malmö til Haparanda,« udtalte majestæten, der generelt opfordrer til, at man 'holder hovedet koldt' i klimadebatten: »Man skal ikke få kolde fødder, men holde hovedet koldt.«

Dronningen har også ret.