København fik fredag en visionær og overraskende stor plan for fremtiden. Tak for den - det var ligefrem på tide.

Planens to store slagnumre er en havnetunnel og en helt ny halvø med plads til 35.000 boliger. Havnetunellen har været på tegnebrættet længe, og en beslutning er helt nødvendig for at løsne det voldsomme tryk på trafikken, som i særlig grad belaster området omkring Kongens Nytorv i Københavns centrum.

En havnetunnel, der er brugerbetalt, vil i særlig grad komme indre København til nytte, som får mulighed for at udbygge den grønne profil og samtidig sikre bedre plads til cyklisterne.

Men også selve hovedstaden får gavn af denne løsning ved at skabe hurtige trafikforhold mellem de store motorveje fra Køge og Helsingør.

Den nye halvø, Lynetteholmen, skabes af den overskudsjord, som havnetunellen skaber. Der er voldsomt behov for nye boliger til en rimelig pris i hovedstaden. Behovet er her og nu, så den overraskende plan løser ikke de nuværende problemer.

Byggeriet begynder i 2030 og forventes at stå fuldt og helt udbygget i 2070, og derfor skal der flere initiatiiver til fra Københavns overborgmester, Frank Jensen, og borgerrepræsentationen, hvis udviklingen skal fastholdes.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterede planen sammen med Frank Jensen - flankeret af trafikministeren og erhvervsministeren. Men det var først og fremmest statsministerens pressemøde.

Den nye store plan for København og hovedstaden løser flere problemer på lang sigt, og det er den slags visioner, man kan forvente af en borgerlig regering. Alligevel kom den overraskende.

De seneste år har regeringens og Løkkes fokus været på udflytning af statslige arbejdspladser. Siden 2015 har den borgerlige regering flyttet vriksomheder, styrelser og fonde - næsten 8000 arbejdspladser - rundt i hele landet.

49 byer har modtaget nye statslige arbejdspladser. Skønt flere af udflytningerne har haft symbolsk betydning, har det været nødvendigt for at skabe et Danmark i bedre balance, som statsministeren gentagne gange har sagt.

Lars Løkke Rasmussens fokusskifte fra land til storby er helt nødvendigt, hvis regeringen har planer om et genvalg.

Regeringen og især Venstre er helt væk i København, og kritiske røster har forlangt handling og forandring af den politik, der har sendt arbejdspladser og penge ud af København.

Statsministeren og regeringen har leveret på dette, og et fælles udspil sammen med en socialdemokratisk borgmester vidner om det overskud, der præger Lars Løkke Rasmussen for tiden.

Denne plan leverer sammen med det klimaudspil om flere elbiler i 2030, som totalt overhalede Mette Frederiksens forslag venstre om, og det sundhedsudspil, der virkede både stærkere og mere gennemarbejdet end socialdemokraternes.

Statsminister Løkke er i offensiven, og han henter ikke sine planer og ideer fra støttepartiet og Thulesen Dahl.

Det klæder ham.