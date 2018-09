Tv-værten Jes Dorph Petersen langer i sin blog på B.T. ud efter kendte, der stiller deres ansigt til rådighed for bettingfirmaer. Hårdest er kritikken af Brian Laudrup for at være levende reklamesøjle for Unibet.

Dorph argumenterer for, at Laudrup som et ikon og rollemodel for hundredtusindvis af fodboldfans har et særligt ansvar for, hvad han lægger navn og ansigt til. Og derfor burde han - og andre kendte - holde sig fra at være frontfigurer for firmaer, der kan drive mennesker ud i ludomani med de personlige og økonomiske konsekvenser, der følger med det.

For at blive forarget skal man selvfølgelig købe præmissen om, at kendte personer har et særligt moralsk ansvar, og det synspunkt er helt legitimt at have. Samtidig er det naturligvis alvorligt, at flere og flere bliver ramt af spilledjævlen. Siden 2005 er antallet af ludomaner steget med 60 procent, så omkring 10.000 danskere nu lider af spilafhængighed.

Men kritikken kan hurtigt blive skinger og ensidig. Det er letkøbt at give Brian Laudrup, Uffe Holm, Pilou Asbæk og de andre kendte fra bettingreklamerne skylden for, at flere i dag end tidligere havner i et misbrug. En forklaring kan jo også være, at det i dag blot kræver et par tryk på smartphonen at gamble for tusindvis af kroner. Men det er nemmere at gå efter de kendte reklamesøjler end den teknologiske udvikling, der alligevel ikke kan gøres noget ved

Helt ærlig så må det først og fremmest være ens eget ansvar ikke at havne i et spillemisbrug. Man kan jo heller ikke give Mads Mikkelsens medvirken i Carlsberg-reklamerne skylden for, at en masse danskere drikker for meget.

Det er nemt at give andre ansvaret for ens problemer i livet, men det er altså hverken statens, kommunens eller Brian Laudrups skyld, hvis du vælger at fyre hele din månedsløn af på Chelsea-Liverpool på lørdag. Og vågner du søndag op med tømmermænd, kan du altså heller ikke give Mads Mikkelsen skylden.

Man er nødt til selv at tage ansvar for sit liv. Og kan Brian Laudrup tjene penge på at være reklamesøjle for spil, så fred være med det. Men du kan jo fortælle dine børn, at det er en dårlig idé at spille for mere, end du alligevel lige ville snolde op på en pose slik.