Hendes Majestæt Dronningen fylder 80 år. Kæmpe stort tillykke.

Grundet den igangværende corona-pandemi bliver det en noget anderledes fødselsdag, end der ellers var planlagt.

Væk er karetturen gennem København og gallataflet på Christiansborg Slot. Væk er vagtskiftet på Amalienborg, hvor Dronningen skulle træde ud på balkonen på Christian IX's Palæ og vinke til os allesammen.

Det er synd for både Dronningen, og det er synd for alle de danskere, som havde glædet sig til at fejre hende.

Befolkningens opbakning til Dronningen er stærk. Det har den altid været.

I en ny måling, som YouGov har foretaget for B.T., tilkendegiver hele 76 pct. af befolkningen, at Hendes Majestæt i ‘høj’ eller ‘meget høj’ grad gør det godt som statsoverhoved for Danmark. Opbakningen er lidt højere i de ældre generationer end i de yngre - men i alle aldersgrupper er der enighed om, at vi har en god dronning.

Som statsoverhoved må man naturligvis også tåle kritik, og dronning Margrethe får da også sin andel. Selv om man har fødselsdag, er det ikke bare lutter lagkage.

Dronningens hang til en smøg har ofte fået en bemærkning med på vejen, for hvad er det for en måde at være forbillede på?

Senest har en del meningsdannere og holdningsmagere givet majestæten røg for nogle udtalelser om klimaet, som fremkom i et interview med dagbladet Politiken i anledning af den runde dag.

»Det er ganske givet meget væsentligt og vigtigt at være opmærksom på. Men altså ... at panikke er en meget dårlig måde at tage fat på problemer på. Det går ikke. Det skal man ikke,« citerede avisen Dronningen for at sige, og så var helvede løs. For negligerede hun nu problemerne? Var hun nu for politisk?

Man kunne også i stilfærdighed bemærke, at Dronningen rent faktisk siger, at der er et problem, og at det er ‘væsentligt og vigtigt’ at være opmærksom på det.

Og hvornår har en panikreaktion i øvrigt nogensinde været en formålstjenestelig problemløsningsstrategi?

Der er naturligvis delte meninger om Dronningen og monarkiet som sådan, og sådan skal det også være.

Det er nok i overkanten at sige, at det giver dronning Margrethe kant, når hun giver den gas med den slags udtalelser. Men måske kan man sige, at hun får antydningen af en bort.

Og gudskelov for det. Ingen gider for alvor at elske et glansbillede. Når danskerne er vilde med Dronningen, så skyldes det ikke kun, at hun er dygtig til at varetage sin rolle, men også, at der er et rigtigt menneske bag al staffagen.

Udtalelserne var i øvrigt helt i tråd med, hvad hun tidligere har sagt.

»Man kan jo ikke køre trillebør fra Malmø til Haparanda,« sagde hun på fyndig vis sidste år i et interview med den svenske avis Expressen som kommentar til den flyskam, klimadebatten har afstedkommet.

I et andet interview i forbindelse med den runde dag udtalte Dronningen: »Jeg tror ikke, der er 10 år foran mig. Det tror jeg ikke.«

Man må håbe, at den vurdering er alt for negativ.

Hæng venligst i mange år endnu. Og giv den gas - på dronningemåden - hele vejen.