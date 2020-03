Det skal blive meget værre, før det kan blive godt. Sådan er meldingen onsdag fra det beredskab, der håndterer coronavirus.

Vi vil alle blive berørt, er den kontante melding. Sundhedsmyndighederne forventer, at når denne virus er blevet nedkæmpet om nogle år, vil cirka 60 procent af befolkningen have fået coronavirus, dog uden at vi alle er blevet syge.

Meldingen kom på beredskabets pressemøde.

Det daglige pressemøde er en fremragende ide, for behovet for oplysning er umætteligt. Her på B.T. har vi fra begyndelsen forsøgt at svare på spørgsmål fra læsere og brugere. I øjeblikket kan læserne benytte en liveblog på bt.dk, der udelukkende besvarer de mange spørgsmål. Vi producerer også et tv-program flere gange om dagen, hvor vi også besvarer spørgsmål. Alle andre medier har lignende tilbud til danskerne. Ingen af os kan følge med og besvare de mange spørgsmål, der trænger sig på.

Danskerne vil have svar for at dæmpe usikkerheden.

Foreløbig har beredskabet afholdt to pressemøder, for det er afgørende i den nuværende situation, at der bliver informeret ofte og tydeligt.

Det sidste er vanskeligt, men det er afgørende, at beredskabets forskellige deltagere kan svare præcist og uden slinger i valsen.

Der er nemlig en række spørgsmål, der trænger sig på.

Der er lige nu 442 smittede i Danmark, medens dette skrives, og det er formentlig øget, når dette læses. Den seneste stigning komme i stort omfang fra skirejsende fra Tyrol i Østrig.

Torsdag i den forgangne uge kom Østrig på listen over lande, hvor der skulle udvises forsigtighed, og først mandag aften i denne uge blev Tyrol i Østrig betegnet som et område, hvor der er høj risiko. Tyrol har i dag farven rød på Udenrigsministeriets kort.

Flere af B.T.s læsere – blandt andet Jenni Carlend – har fortalt, hvordan de fik symptomer i weekenden og forsøgte at blive testet. De blev alle afvist, fordi Østrig ikke var et risikoområde. Det blev ændret mandag, og siden er flere af dem testet positiv.

Er Østrig gået under radaren?

Medens vi alle har set på Italien som den store smittespreder i Europa, er Tyrol så i virkeligheden området, hvor mange danskere tog smitte med hjem.

Burde sundhedsmyndighederne have forudset det og derfor testet flere?

Jenni Carlend fra Herlev er ikke i tvivl. De tog os ikke seriøst, er hendes opfattelse. Hun er i dag i karantæne og ude af stand til at passe sit arbejde som selvstændig frisør. Beslutninger og mangel på beslutninger har alle en konsekvens for de mennesker, der bliver testet og fundet smittede.

Det ville ikke have gjort den store forskel for Jenni Carlend, men for hendes omgivelser har hendes to dage med smitte i kroppen uden at være i karantæne gjort en forskel.

Det er afgørende for håndtering af spredningen, at landene hele tiden arbejder fremad, at de hele tiden forestiller sig, hvor den næste smittekilde er. Nogle lande har klaret sig bedre end andre. Kendetegnende er, at de har været godt forberedte, og de har handlet hurtigt.

Vi ved endnu ikke, om Danmark er et land, der har handlet hurtigt og korrekt. Det er alt for tidligt at vurdere det.

Derfor skal sundhedsmyndighederne svare på, om risikovurderingen af Østrig var korrekt.