I 1960’erne og 1970’erne foretog psykolog Walter Mischel et berømt forsøg med skumfiduser på Stanford University. Forsøget gik ud på at tilbyde børn en skumfidus men samtidig love dem en ekstra, hvis de ventede et kvarter med at spise den første.

40 år efter interviewede Mischel de nu voksne forsøgspersoner. Det viste sig, at dem, der havde evnet at udsætte behovet for at spise skumfidusen med det samme, generelt set havde klaret sig bedre i livet end dem, der havde sat den første til livs med det vuns.

Man ihukommer forsøget, når man kigger regeringens forslag til næste års finanslov igennem.

Dansk økonomi er nemlig i topform.

Vi rider på en årelang højkonjunktur, og for nylig fik finansminister Nicolai Wammen (S) den glædelige overraskelse, at det såkaldte ‘råderum’ i den danske husholdning skulle opjusteres fra et i forvejen højt niveau.

Forventningen til statens samlede overskud i perioden 2020 til 2025 er på omkring 29 milliarder kroner - fem milliarder mere, end Finansministeriet tidligere havde regnet sig frem til.

Umiddelbart et fantastisk afsæt for en ny regering, der gentagne gange har bebudet en ny ‘retfærdig retning for Danmark, ‘den grønneste finanslov nogensinde’ og ønske om at ‘styrke vores velfærd igen’.

Da finansministeren præsenterede forslaget til finanslov for 2020, var det da også med fokus på flere penge til velfærd og klima.

Regeringen og støttepartierne vil blandt andet næste år afsætte 500 mio. kr. til SFs hjertebarn - minimumsnormeringer i landets daginstitutioner. 600 millioner kroner skal siden afsættes i 2021, 800 millioner kroner i 2022 og så videre, stigende til 1,6 milliarder kroner i 2025 - og alle år herefter.

Småbørnsforældre, der har sat deres kryds ved valget ud fra ønsket om et bestemt minimum af voksne per barn i daginstitutionerne, må godt nok sande, at deres nuværende poder er forbi institutionsalderen, før effekten er slået fuldt igennem, men man kan ikke skose regeringen og dens støttepartier for ikke at gå i den retning, de havde lovet.

Hvad man imidlertid kan være kritisk overfor, er ønsket om at opkræve endnu flere penge af danskerne for at finansiere forandringerne - i stedet for at prioritere hårdere.

I en tid med kæmpe overskud og fremgang evner regeringen ikke at finansiere forbruget med de forhåndenværende skumfiduser. Man fråder dem alle og beder ovenikøbet os allesammen om at aflevere endnu flere i form af en række nye afgifter på blandt andet cigaretter, tinglysning og generationsskifte for familievirksomheder.

Kursen ville være sat mod 'Luksusfælden', hvis man havde været en borger, der skulle låne, og ikke en stat, der bare kunne kræve op.