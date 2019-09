'Vikaren' bragte lys over forholdene i Københavns Lufthavn.

Det var ikke noget kønt syn, der blev åbenbaret i afdelingen for håndtering af bagage. Mest hos fagforeningen, men også hos virksomheden SAS Ground Handling.

Faktisk virker det hele rimelig råddent og aftalt, bare bagagen bliver båret ud.

Vikaren ville ikke være medlem af 3F, da han allerede er i en fagforening. Det går naturligvis ikke på SAS-arbejdspladsen, og 3F-tillidsmanden brølede 'klamt' og 'junglelov' lige ind i hovedet på vikaren. Gudskelov er der stadig nogen mennesker i Danmark, som bliver stærkere af et direkte pres. Han holdt på sin ret til selv at vælge. Det er de færreste, der tør det.

Vikaren stod fast på sin ret, og svaret var en arbejdsnedlæggelse torsdag i sidste uge og igen fredag, og da vikaren endnu ikke havde rettet ind mandag, nedlagde bagagearbejderne arbejdet igen.

Man skulle tro, at det rette svar var til de ulovlige arbejdsnedlæggelser: svineri, det kan vi ikke have her i Københavns Lufthavn. Arbejdere har ret til at vælge, bliver de truet, får det konsekvenser. Det fik det også.

Svaret fra SAS Groundhandling var, at vikaren blev sendt hjem. JA, du læste rigtigt. Vikaren blev sendt hjem, så bagagen igen kunne komme ud til passagererne. Tillidsmanden fra 3F har mistet sin post som tillidmand, men er stadig ansat.

Vikaren er stadig sendt hjem.

Det er ikke så underligt, at 3F styrer efter jungleloven i SAS' bagageafdeling. De ved jo, at jungleloven hersker, og SAS Ground Handling hverken evner eller tør skride ind.

Naturligvis skal tillidsmanden fyres, det ville han blive i alle andre normale virksomheder. Hvorfor virksomhedens direktør, Hans Henrik Spangenberg, ikke gør det og i stedet lader vikaren gå derhjemme, kan man kun gisne om. Men mon ikke, han er bange for yderligere arbejdsnedlæggelser og vælger virksomhedens drift over de principper og rettigheder, den enkelte har. Pinligt af 3F og pinligt af SAS.

Den danske stat er hovedaktionær i SAS med mere end 14 procent, og finansminister Nicolai Vammen må som ejer forlange, at forholdene i datterselskabet Ground Holding bliver lovliggjort. Når staten er medejer af en virksomhed, skal ejerskabet være med til at sikre, at dette ikke sker.

Finansministeren (og transportministeren) må gøre deres indflydelse gældende og sikre, at SAS Ground Handling får forholdene i orden.

Den nu tidligere tillidsmand må ud, og vikaren skal vende tilbage. Af princip.