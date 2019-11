En bizar debat har raset på sociale- og i andre medier i den seneste uges tid.

Det drejer sig om, hvorvidt vi er ved at fortrænge ordet ‘jul’ for at sætte ordet ‘vinter’ i stedet.

Årsagen skulle være en slags berøringsangst over for den kristne jul, og et udtryk for en hensyntagen til muslimerne i Danmark. Et ‘knæfald for islam’, som det hurtigt kom til at hedde i den slags debatter.

DF-profilen Peter Skaarup skrev på sin profil på Facebook, at det var hans “oplevelse”, at der var en “træls tendens” til at udskifte ordet ‘jul’ med ‘vinter’ og opfordrede sine følgere til at sende ham lignende eksempler.

Selv var han faldet over en ‘vintermedister’ fra supermarkedet Aldi. Skaarup understregede, at opslaget ikke havde til hensigt at skabe konflikt, men at han blot fandt det 'for meget med alle de hensyn, vi hele tiden skal tage'.

Tusinder kommenterede Skaarups opslag, og hundrede delte det. Det skabte ikke andet end konflikt.

Men ak. Foruden den omtalte vintermedister findes også en forårs-, en sommer- og en efterårsmedister. Foruden julemedisteren, der også findes.

Som en vittig sjæl skrev på Facebook var det måske også et underligt ‘knæfald for islam’ med en medisterpølse, der indeholder mere end 70 procent svinekød.

Men pludselig rasede danskerne videre over ‘vinterboller’ hos bageren i Føtex (men glemte helt, at det er noget andet end juleboller, som man også kan få), og en kollektion i IKEA kaldet "Vinterfest" (men som ikke var noget, der erstattede julen i IKEA).

På B.T. modtog vi efterfølgende billeder fra butikker, der tilsyneladende viste skilte med ‘vintermænd’ i chokolade og andre ting i den dur. Også Fakta og Netto blev skoset på kryds og tværs for at ville afskaffe julen af folk, der delte disse billeder: »Skam jer!« lød det eksempelvis.

Problemet var dog, at det var gemen billedmanipulation - i butikkerne hed varerne som vanligt julemænd.

Hele jule-vinter-miseren var med andre ord en fake news-storm i et oprørt glas vand.

Punkt for punkt faldt ‘tendensen’ fra hinanden - der var simple forklaringer og bevidst manipulation bag de mange misforståelser.

Men ikke alle læser rigtige medier, og derfor kan misforståelserne desværre leve videre.

Som da Nationalmuseet efterfølgende, som en joke, lavede et opslag med et billede af deres flotte juletræ og skrev:

»I går morges ankom vintertræet her ved hovedindgangen til museet. Så nu kan vinterstemningen for alvor begynde at sænke sig. Med vinterpynt og dejlig vintermad. Vi tænder træet og synger vinteren ind 1. december. Ses vi?«

Resultat? Endnu en shitstorm fra forargede danskere, der i virkeligheden slet ikke havde noget at være forargede over.

Indvandringen til Danmark gennem de seneste årtier har bestemt ikke været uden konsekvenser eller udfordringer for vores samfund i dag.

Men vi må ikke blive bange for vores egen skygge. Eller for skyggen af en ‘vintermand’. Vores egen vaklen og tvivl er det største svaghedstegn.

Vores jul og vores andre traditioner er stærke.

Gudskelov for det.