I børnehaven Mikael i Hjørring har man indført regler for børnenes påklædning.

Man har indført et regulært forbud mod print på børnenes tøj.

Det betyder; ingen små drenge og piger i Ninjago- eller superheltetrøjer, og heller ingen i mærketøj med store, tydelige bogstaver eller logoer.

Ensfarvede trøjer er okay, og prikker eller striber bliver også godtaget, men det er så dét.

Der er en em af noget totalitært over ideen - selvom det naturligvis ikke er meningen med galskaben, så er det altså en utidig indgriben i forældres og børns frihed.

I medierne har børnehavelederen udtalt, at det er en foranstaltning for at beskytte børnene.

»Vi kan se, at det nemt bliver en konkurrence blandt de 3 til 6-årige om, hvem der har det sejeste eller smukkeste tøj på,« lød et konkret citat til TV2 Nord, hvor det også blev forklaret, at tøj med print kunne føre til ‘udskillelse af de børn, der ikke har 'det rigtige' tøj’.

Det er et ædelt formål og en god hensigt, og der er næppe heller nogen børnehave, der indfører regler for at genere nogen. Men i dette tilfælde gør man børnene en bjørnetjeneste - i ordets oprindelige betydning.

Det må naturligvis være helt op til forældrene at bestemme, om de ønsker at trække tøj med print eller mærker over podernes hoveder om morgenen. Dyrt tøj, billigt tøj, grimt tøj eller pænt tøj - det må forældrene bestemme.

Børnene kan lige så godt lære, at sådan er verden også, når de bliver større. De skal naturligvis lære at begå sig.

Derfor påhviler det forældrene at lære deres børn, at der er forskel på ikke bare smag, men også på ressourcer i forskellige familier: Nogle kan lide det ene, andre kan lide det andet. Nogle familier har mange penge, andre har færre. Det påhviler forældrene at lære deres børn, at de hverken er bedre mennesker, fordi de går i dyrt tøj, eller dårligere mennesker, fordi de går i billigt tøj - og på samme måde er det forældrenes ansvar at lære deres børn ikke at dømme andre alene på deres fremtoning.

Det er almindelig opdragelse - som forældre skal stå for. Det kan vi ikke overlade til ‘systemer’.