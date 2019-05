Gennem måneder har vi på B.T. kunnet fortælle historier om, hvordan almindelige borgere er blevet trådt under fode af Københavns Kommune. Det, der begyndte som enkelte historier, har udviklet sig til en serie af artikler under temaet 'Trynet af kommunen'.

Det er artige sager, vores ihærdige journalister har bragt frem.

Trofaste læsere vil ihukomme den tragikomiske historie om Gitz-Johansen, der ønskede at bygge et skur på egen grund og endte med en regning på næsten 15.000 kroner for byggesagsbehandling. Efter at have døjet med indsendelse af plantegninger over havens kaninbur.

De vil måske også mindes afdækningen af, hvordan kommunen i årevis fakturerede nogle af byens grundejere op mod ti gange markedsprisen for rengøring af fortove. Sidstnævnte fik fra denne plads skudsmålet 'landevejsrøveri ved eget plankeværk'.

Nu er den gal igen.

B.T. kan således fortælle historien om grundejere i København, der føler sig snydt af Københavns Kommune i forbindelse med renoveringen af to private fællesveje, hvor kommunen har stået for at lægge ny asfalt og renovere fortov.

Regningen endte på langt mere, end hvad borgerne var blevet stillet i udsigt.

Forklaringen fra kommunen lyder: »Det er desværre et vilkår ved vejarbejder, for ingen ved, hvordan vejene ser ud under asfalten,« som konstitueret vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen Rikke Sønderriis forklarer i en e-mail.

Nuvel, selv om sagen virker speget, er det ikke til at sige, om kommunen har handlet okay eller ej, for der er flere spørgsmål, som grundejerne ikke kan få svar på. Og det er næsten det værste – også værre end de voldsomme og måske alt for store regninger, grundejerne er endt med – at de føler, at kommunen er en modpart, som ikke lytter til dem.

»Det kan ikke være meningen, at man som borger nærmest skal have en advokat på deltid, hvis man vil sikre sig, at kommunen handler korrekt,« siger husejernes advokat.

Det må være på sin plads stilfærdigt at minde om, at kommunen er til for borgernes skyld – ikke omvendt.

Borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen Ninna Hedeager Olsen har fyret de to topdirektører Pernille Andersen og Torben Gleesborg efter tidligere møgsager. Selv er hun sygemeldt, efter at en voldtægt muligvis har fundet sted i hendes lejlighed i forbindelse med en privat fest.

Overborgmester Frank Jensen har gennem alle møgsagerne på rådhuset udvist en imponerende evne til at holde sig i baggrunden og styre uden om.

Måske var det på tide, at kaptajnen gik på broen og fik styr på forholdene i kommunen.

Frank Jensen, din kommune tryner københavnerne. Tag venligst hånd om situationen. Når det kommer til stykket, er ansvaret dit.