Efterhånden som oplysningerne kommer frem fra weekendens højdramatiske møder i Venstres forretningsudvalg om fredagen og hovedbestyrelsen om lørdagen, bliver det tydeligt, hvor hurtigt og hvor velplanlagt aktionen mod Lars Løkke Rasmussen var.

Lars Løkke Rasmussen måtte på fredagens møde med forretningsudvalget om aftenen kl. cirka 22.10 indse, at løbet var kørt. Han var spillet af banen af henholdsvis Kristian Jensen, som han selv har kørt rundt i manegen de senere år, og et forretningsudvalg, der var helt sammentømret.

Venstres medlem af forretningsudvalget for Lolland, Benny Damgaard, har således orienteret sit bagland, at Løkke var helt isoleret på mødet og måtte indkassere et stemmenederlag på 22-1.

Afstemningen gjaldt, om der skulle indkaldes til et ekstraordinært landsmøde, eller om det ordinære blot skulle fremrykkes. Her ønskede 22 medlemmer et ekstraordinært møde, for det gav dem mulighed for at have et emne på dagsordenen: formandsposten.

Lars Løkke var imod. Han ønskede at fremrykke det ordinære landsmøde, hvor der også kunne diskuteres politik. 22 stemmer for et møde om formandsposten – 1 stemme for et landsmøde med andet på dagsordenen. Den ene stemme tilhørte Lars Løkke.

Weekendens brutale og konsekvente afklipning af Lars Løkkes vinger kom hurtigt og planlagt. Han måtte indse, at de ledende organer i Venstre bare ville af med ham, han blev bl.a. også nægtet adgang til Venstres sekretariat i perioden op til landsmødet med denne model.

Det gik hurtigere end forventet, og nu står Venstre med en større opgave.

Hvordan rejser man et parti, der har smadret strukturen ved at fjerne hele topledelsen og i processen udvist en brutalitet, som man ikke troede muligt for et foreningsparti. Claus Hjort, den hidtil mest betydende figur i partiet ud over Løkke, kaldte det 'uværdigt'.

Den bliver vanskelig at glemme, og Hjort'ens mange udfald har ikke gjort det lettere at komme fremad.

Lige nu er der ikke meget, der er afklaret. De fleste forventer, at Jacob Ellemann kommer på banen som formandskandidat. Han bliver båret frem af de fleste i partiet. Utroligt nok har ingen hidtil ytret sig negativt om ham offentligt. Det er med til at skærpe forventningerne om en messias.

Det kan han ikke være tjent med. Danskerne elsker nye ansigter i politik, men de bliver også hurtigt trætte af dem. Det vil derfor være vigtigt at få forventningerne lidt ned, så Ellemann ikke slår sig for hurtigt.

Lige nu står den største usikkerhed om næstformandsposten. Inger Støjberg er det varme bud, efter flere andre har sagt fra. Selv har hun ikke udtalt sig om hverken formands- eller næstformandsposten.

Det er klogt.

Venstre har i høj grad brug for, at tiden går, uden at der tales om Lars Løkke og formandsmordet i Keller Park. Kandidaterne gør klogt i at holde igen og overveje nøje, hvordan de kommer på banen. De fleste ønsker en kåring uden kampvalg, for det vil skabe sammenhold.

Hovedopgaven for baglandet, udvalg, medlemmer og organisation bliver at få Lars Løkke Rasmussen tilbage til en helgenkåring.

Det bliver ikke let.