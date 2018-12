B.T. gennemfører nu en omfattende undersøgelse af hygiejnen hos de danske supermarkeder, og særligt hos to store butikskæder ser det sløjt ud.

Aldi og Lidl indkasserer for mange påtaler om manglende hygiejne.

Vores undersøgelse baserer sig på Fødevarestyrelsens kontrolbesøg ude i butikkerne. 2.679 butikker i Danmark har haft besøg, og det har medført 3.799 kontrolrapporter. Besøgene er foretaget i perioden fra november 2017 til november 2018. Det er et omfattende materiale fra et helt år.

Vi har været grundige og fået aktindsigt i dem alle. Derfor er billedet også både tydeligt og alarmerende.

Hos de tyske giganter er det over 20 procent af alle besøg, der udløser en påtale, en sur smiley og en bøde.

Når man ser den omfattende billeddokumentation, som findes i materialet fra Fødevarestyrelsen, indser man, at det ikke er enkelte tilfælde eller tilfældigheder. Det er en manglende forståelse for, hvad det vil sige at drive butikker med fødevarer.

Ledelserne hos Aldi og Lidl tager naturligvis sagen alvorligt. Kilder med mangeårigt kendskab til detailbranchen er ganske enkelt forundrde over, at det står så ringe til med hygiejnen i netop de to kæder. De er begge tyske, og i hovedkvarterne i Tyskland ser man ikke med milde øjne på de her sager.

Med så mange påtaler - hvor cirka hvert femte besøg udløser en sur smiley - kunne man forledes til at tro, at detailbranchen er særlig presset. Det er ikke vanskeligt at finde udtalelser eller artikler om branchens særlige udfordringer. For vores indkøbsvaner ændrer sig og tvinger butikkerne til at følge med. Det er især handlen på nettet, der forandrer vilkårene for butiksejerne.

Den danske detailbranche er dog begunstiget af et generelt højt prisniveau. Danmark er populært sagt EU-mester i priser. Når man sammenligner priserne i alle EU-lande og tager højde for de forskellige valutaer, ligger de danske priser suverænt i spidsen. Det gælder fødevarer, tøj og restauranter.

Der er ingen tvivl om, at detailbranchen føler sig presset. Man skal ikke tale længe med ansatte eller ledere i detailhandlen, før historierne om pressede ansatte og manglende indtjening kommer frem. De fleste almindelig dagligvarebutikker er generelt præget af mange ungarbejdere, lav service og en udfordring med at skabe et passende overskud.

Det er et rent paradoks, at branchen er begunstiget af generelt høje priser og samtidig føler, at de er pressede i dagligdagen. Det er ikke en ny problemstilling, den har eksisteret i mange år, og der er endnu ikke kommet nogen rimelig forklaring på dette.

Som forbruger er det afgørende, at butikkerne leverer en service, der står mål med det relativt høje prisniveau. Derfor er de mange dårlige karakterer til Aldi og Lidl et større problem, end de små bøder antyder. For der er en reel kamp om markedsandele og kunder i et marked under forandring i disse år. Ringe hygiejne og ulækre billeder skaber ikke vindere i det marked.

Det er på den baggrund, at B.T. laver vores store servicetjek i detailbranchen. Varen og servicen skal være i orden, når vi rent faktisk betaler mest.

Vi kommer til at præsentere de værste butikker - men også de bedste. Vi vil vise, hvor skidt det kan gå, men også, at der findes virkelig flotte og veldrevne detailbutikker her i landet.

B.T. mener, at danske forbrugere ganske enkelt fortjener det bedste - de betaler for det.