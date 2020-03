Mandag holdt statsminister Mette Frederiksen en markant tale til den danske befolkning.

Budskabet var glædeligt:

Smitten ser ud til at sprede sig langsommere end frygtet, hvilket giver grobund for det, som statsministeren kaldte »forsigtig optimisme«.

Måske kan vi begynde at åbne vores samfund stille og roligt op igen efter påske. Hvis vi vel at mærke klapper hælene sammen og gør, som der bliver sagt.

Det var den bestemte mor, der talte til sin uregerlige flok:

»Hvis vi danskere - i de næste to uger, hen over påsken - fortsætter med at stå sammen ved at holde afstand, og hvis tallene fortsat er stabile og fornuftige i de næste to uger, så vil regeringen begynde på en gradvis, stille og kontrolleret åbning af vores samfund igen,« lød det.

Talen indeholdt naturligvis den passus, der er blevet selve krisens slogan, som den er forfattet i statsministerens taleskriverstab: »Vi skal stå sammen ved at holde afstand«. Mandag fik vi så føjet den fyndige sætning »Vi beder i virkeligheden de svageste om at være de stærkeste i denne tid« til krisens poesibog.

Frederiksen fik endda udnyttet situationen til at få spunnet og inddæmmet den fadæse, som hendes egen kulturminister i et ubemærket øjeblik havde foranlediget ved totalt at undsige sit eget resortområde og reducere kultur til det farvede krymmel på toppen af samfundets lagkage:

»... i en tid, hvor jeg er sikker på, at mange mennesker oplever, at man netop har brug for kunsten for både at få håb men også den nødvendige refleksion.« Dén var næsten for tyk.

De politiske kommentatorer syntes umiddelbart at nære en næsegrus beundring for talen i sin helhed og den »de sidste skal blive de første«-agtige sætning med de stærke og de svage i særdeleshed.

Selv den ellers altid kritiske politiske kommentator Henrik Qvortrup lod sig rive med og kaldte ligefrem talen for »den mest fremragende tale, som nogen statsminister har præsteret« i hans egen tid som politisk journalist.

Det var bestemt også en flot tale, der gjorde indtryk.

Det er imidlertid problematisk, hvis talens patosfyldte og storladende form kommer til at skygge over selve indholdet. Vi må ikke lade euforien over det glade budskab skygge over situationens alvor og vores kritiske sans.

Måske skyldes den voldsomme ros til dels, at det netop er ordmennesker, kommunikatører, der kom med reaktioner.

Men kommunikationen og fortryllelsen i sig selv må ikke stå alene. Spørg blot rotterne i eventyret om Rottefængeren.

Frederiksen lagde i talen vægt på, at »vores unikke samfundsmodel kommer gennem krisen«. Det må vi håbe, for gennem forskellige hastebehandlede nødlove har vi - midlertidigt - accepteret kompromisser i vores forsamlingsfrihed og andre meget voldsomme indskrænkelser i vores personlige frihed.

Ingen af disse må overleve den aktuelle krise.

Det skal retfærdigvis siges, at Mette Frederiksen har stået stærkt gennem hele coronakrisen. Hun har truffet modige beslutninger, som givetvis har været med til at stille Danmark i en bedre situation, end hvis vi havde siddet på hænderne.

Dels i forhold til selve udbredelsen af smitte, dels i forhold til en mængde hjælpepakker, som skal afbøde den økonomiske katastrofe mest muligt.

Den form for politisk initiativ og beslutsomhed må man have respekt for.

Tilbage står dog også nogle vigtige og endnu ubesvarede spørgsmål, og før end vi har fået svar på dem, er det for tidligt at udråbe Frederiksen til vores ‘corona-Messias’:

Hvorfor var der slinger i valsen i forhold til Danmarks oprindelige teststrategi? Hvorfor blev knaphed på værnemidler til læger og sygeplejersker overhovedet et problem? Hvorfor undervurderede vores sundhedsmyndigheder coronavirus så udtalt, som tilfældet var? Hvor stor bliver prisen økonomisk for den store nedlukning af det danske samfund (som Frederiksen selv nævnte, har 40.000 danskere meldt sig ledige de seneste to uger), og hvad er den konkrete plan for genåbningen? Hvorfor har Danmark lige så mange eller flere døde per indbygger som Sverige, der har haft en helt anderledes tilgang til krisen? Hvilken effekt vil selve talens positive budskab have på danskernes vilje til fortsat at leve på den ensomme og afholdende vis, som ligger langt fra vores vanlige levevis, men som åbenbart er helt afgørende for de næste par uger?

Når vi kender svaret på disse og andre spørgsmål, er det bestemt muligt, at Frederiksen vitterlig har gjort sig fortjent til både den personlige ros og den fremgang, hendes parti lige nu nyder i meningsmålingerne.

Men det er endnu alt for tidligt at konkludere.