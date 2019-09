Det er tankevækkende, at man med DSB kan booke en billet fra København til Silkeborg med tog på tirsdag for 427 kr. for en standardbillet én vej, mens man samme dag kan flyve til London og komme retur igen dagen efter for blot 374 kr.

Man kan muligvis diskutere, om nogle af de billigste flybilletter bliver solgt urealistisk billigt, men det giver alligevel stof til eftertanke, for det er under alle omstændigheder en bekostelig affære at bevæge sig over landet med statsbanerne.

Tilfældige søgninger på billetpriser: Aarhus - Hjørring 254 kr. for en standardbillet, 434 kr. på 1. klasse. København - Aarhus 382 kr. for en standardbillet, 579 kr. på 1. klasse. Odense - Aalborg: 258 kr. for en standardbillet, 544 kr. på 1. klasse.

Vil man hele vejen på tværs af landet, fra København til Aalborg og tilbage igen, kommer prisen op i nærheden af 900 kr. på standard og over 1.200 kr. på 1. klasse.

Til den slags priser må man minimum forvente en standard rejseoplevelse, men det er der mildest talt ingen garanti for, som B.T. i denne tid påviser i en artikelserie.

Det mindste, man kan forvente, når man benytter DSB, må være, at man kan føle sig nogenlunde tryg, men sådan forholder det sig ikke.

Inden for de seneste seks måneder har hver fjerde dansker følt sig utryg på en togstation i Danmark, viser en rundspørge fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.

Utrygheden skyldes blandt andet ubehagelig opførsel af andre, manglende belysning, dårlig vedligeholdelse og mangel på personale.

Faciliteterne på stationerne lader også en del tilbage at ønske. De sidste 10 år er omkring 40 procent af alle toiletter på DSB's stationer lukket.

DSB har senest i løbet af sommeren lukket – og har fortsat planer om at lukke – i alt 18 toiletter landet over.

Ikke overraskende svarer 95 procent af B.T.s læsere i en afstemning på nettet, at det ikke er i orden. Hele 55.000 personer har givet deres mening til kende i afstemningen.

DSB oplyser selv, at de har fokuseret på stationer, hvor der er flest rejsende. Her har man 'moderniseret og indført brugerbetaling på fem kroner', så toiletterne er 'rigtig pæne'.

En af konsekvenserne er imidlertid, at pendlere ser sig nødsaget til at forrette deres nødtørft uagtet lukningen af toiletter.

Som konsekvens må Gitte og Michael Zachariasen med spandevis af sæbevand vaske deres kiosk fri for de søer af urin, der samler sig neden for butikkens ydermur på Kalundborg Station.

Der findes også passagerer som Kirsten Wirth, der må lide den tort at tisse i bukserne på grund af fraværet af toiletter.

Det er klart et gode, at vores lille land er bundet sammen af et finmasket net af offentlig transport, men det er staten, der ejer DSB, og hvis man fra officielt hold ønsker, at vi i højere grad skal benytte os af den kollektive trafik, er man simpelthen nødt til at tilbyde et bedre produkt.

Hvor vi kan foretage en tryg og ordentlig rejse, der er til at betale – og måske oven i købet slå en streg undervejs. De nuværende tilstande er totalt uacceptable.