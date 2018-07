Bedst som vi – måske naivt – troede, at hvidvaskningsskandalen i Danske Banks estiske filial ikke kunne blive værre, blev den, ja, meget værre.

Samtidig er det svært at begribe, hvor omfattende skandalen er, ligesom det er svært at forestille sig, at topchef Thomas Borgen kan genvinde bare lidt af sin efterhånden tyndslidte troværdighed.

Det er Berlingske Business, der igen har givet Danske Bank og Thomas Borgen et forklaringsproblem. Denne gang er det sket med afsløringen af suspekte pengestrømme for yderligere 28 milliarder kroner. Det bringer det samlede beløb af potentielt hvidvaskede penge op på svimlende 53 milliarder kroner.

Det står også klart, at banken har tjent en formue på transaktioner, som burde have fået ansvarlige bankfolk til at gribe ind langt tidligere. For når store pengebeløb igen og igen tilgår konti, der er knyttet til, hvad der ligner f.eks. skattelyselskaber, om morgenen for så samme dag at blive sendt videre til andre mere eller mindre suspekte selskaber, bør alle alarmklokker ringe.

Men måske lukker man øjnene, fordi pengene ruller ind på grund af diverse transaktionsgebyrer. Den tanke strejfer nok mange, mens mange andre nok også tænker, at Dansk Bank i årevis har været en af den finansielle sektors største nyttige idioter. Uanset hvad har vi at gøre med en bankskandale uden sidestykke.

Skandalen har endnu ikke fået konsekvenser for Danske Banks øverste ledelse med Thomas Borgen i spidsen. Fra banken lyder det, at Thomas Borgen, der fra 2009 til 2012 – hvor en del af de suspekte milliardoverførsler fandt sted – var såkaldt Head of International Banking Activities, ikke har kendt til de stærkt kritisable forhold.

Det er kun få år siden, at Danske Bank – efter at have spillet en hovedrolle op til og under finanskrisen – slog sig op på bl.a. ansvarlighed. Den lader vi stå et øjeblik, mens vi nøgternt konstaterer, at der lugter grimt i Danske Bank. Rigtig grimt.

Og Thomas Borgen, der i interview forgæves har forsøgt at give troværdige svar på det, der er foregået, og hvad banken har foretaget sig, har efterhånden så lidt troværdighed tilbage, at han selv og bankens bestyrelse kraftigt bør overveje, om han skal fortsætte.