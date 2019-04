I Irma i Vanløse sidder en 'kassedame' på 74 år.

Han hedder Flemming og kunne være gået på pension for mange år siden. Han mangler ikke penge, for han har haft adskillige ledende stillinger både som direktør for flere hospitaler i Danmark og som lægekonsulent i hele Europa.

Flemming Rosleff sidder ved kassen, fordi han ikke kan lade være. Han er vild med jobbet og kunderne. De er vilde med ham og hans udsøgte service, der rækker fra frugtstænger til et godt lægeligt råd.

Torsdag mødte han B.T.s læsere på vores daglige Facebook live, hvor modtagelsen svingede fra respekt til forbavselse.

I en tid, hvor vi mest taler om tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og yderligere fordeling af velfærdssamfundets goder, er det værd at hylde Flemming Rosleff og andre, der fortsætter med at arbejde, skønt de kunne lade være.

Flemming Rosleff sætter et vigtigt eksempel. Det er ikke alle, der, efter de fyldte 70 år, har lyst til at gå derhjemme, dyrke en hobby eller trille tommelfingre. Vi skal sikre, at der er incitamenter og værdi i fortsat at gøre en indsats. Det skal være muligt for ældre at tjene penge uden en efterfølgende smålig modregning i pensionen. Vi skal have alle ældre, der har lyst til at blive på arbejdsmarkedet, gjort til hverdagens helte.

Flemming Rosleff viser med sit job i Irma, at der reelt er brug for erfaring i servicesektoren. I dag efterspørger de fleste virksomheder yngre medarbejdere med lang anciennitet og teknisk indsigt. Hos Irma i Vanløse var der en kvik butiksleder, der kunne se, at ældre medarbejdere kunne løfte serviceniveauet og dermed butikkens kvalitet. Flemming og andre ældre er en reel arbejdskraft, der udvikler og skaber en bedre virksomhed eller butik.

I den kommende valgkamp er det nødvendigt, at alle partier forholder sig til værdien af ældre medarbejdere, der gerne vil arbejde efter pensionsalderen. Vi får brug for dem, så hvorfor ikke udnytte og dyrke denne ressource.

Dansk politik er alt for ofte præget af en fordelingsdagsorden. Hvem skal have hjælp, hvem skal have ressourcer, hvem har det svært?

Nu er chancen der, grib Flemmings eksempel og skab en retning, der har værdi, både for de ældre, der vil arbejde, og alle vi andre, der får glæde af de erfarne medarbejdere. Og som kan være en inspiration for andre, der nærmer sig pensionsalderen.

Flemming Rosleff kan i øvrigt blive kåret som 'årets kassedame' i ugebladet Hjemmets konkurrence.