I dag kan B.T. fortælle, hvordan den tidligere bedrageridømte Mads “Champagnedrengen” Dinesen som indholdsmoderator for Facebook har siddet med næsen helt nede i almindelige danskeres hemmeligheder på det sociale netværk.

“Han har set gymnasiepiger posere topløse i en privat gruppe på Facebook. Han har set gifte mænd prøve at forføre unge piger over chatten. Han har set politikeres forsøg på at få modstandernes opslag fjernet,” som det fremgår af vores dækning.

Det spidser sagen til, at Dinesen er tidligere bedrageridømt. Men det vil nok under alle omstændigheder være overraskende og foruroligende for mange, at ganske almindelige mennesker skal sidde og forholde sig til ting, du deler på Facebook - også det, du deler i lukkede grupper eller i private ‘samtaler’ med dine mest fortrolige.

Hver gang nogen anmeldte en kommentar eller et billede, skulle Dinesen eller en kollega forholde sig til indholdet. Billeder kan også poppe op af sig selv, hvis Facebooks algoritmer eksempelvis opdager en utildækket brystvorte.

Du kender måske ikke Mads Dinesen, men det er ikke umuligt, at du kender nogle af de andre danskere på kontoret. Og nogle af dem ved måske også, hvem du er.

»'Det er sgu da en, jeg har gået i gymnasie med', eller, 'det er da min ekskæreste'. Hver dag var der en af os, der kendte nogen,« fortæller Dinesen til B.T. om jargonen på kontoret i Berlin, hvor han som ansat hos Facebooks samarbejdspartner Arvato sammen med andre danskere arbejdede med at moderere det indhold, der blev delt på det sociale medie.

Uden at glorificere Mads Dinesens fortid er det på sin plads at rose ham for at stå frem og fortælle, hvad han ved i denne sag.

I den kommende tid vil B.T. ved hjælp af hans udsagn og flere andre kilder gennem en længere serie af artikler fortælle artige ting om, hvad der foregår på de indre linjer, når man arbejder med kontrol af indholdet på Facebook.

Mads Dinesen gør det, selvom de ansatte ifølge ham bliver truet med retssager og kan ende i fængsel, hvis de afslører hemmeligheder om arbejdet.

Facebook er en gigantisk platform, og alene i Danmark har op imod to tredjedele af den voksne befolkning en profil på mediet.

Det sociale medie har efterhånden en række skandaler i kølvandet med lækket af personlige oplysninger til Cambridge Analytica og den voldsomme spredning af fake news som nogle af de mest iøjnefaldende.

Mads Dinesens historie og B.T.s kommende dækning gør bestemt ikke noget for at rette op på Facebooks mere og mere ramponerede image. Med god grund. Facebook har et forklaringsproblem.