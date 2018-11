Da amerikanerne gik til midtvejsvalg, fulgte danskerne med.

Af interessen for at følge valget på bt.dk blev det meget synligt for os her på redaktionen, at valg i USA er det største for de danske læsere - efter valg under egne himmelstrøg, naturligvis.

Der har længe været en stor dansk interesse for amerikansk politik, og den er bestemt ikke blevet mindre, efter Donald Trump satte sig til rette i Det Hvide Hus.

På redaktionen fulgte vi det amerikanske midtvejsvalg tæt hele vejen igennem med tilbageholdt åndedrag og udsendte reportere fordelt mellem Washington DC og Midtvestens 'Trump Land'.

Resultatet kender vi nu: Donald Trump mistede sit flertal i USA's Kongres, og selvom hans første offentlige reaktion var en sand fanfare: 'Kæmpe succes' ('Tremendous success', red.), kan ingen nægte, at valgresultatet blev et fesent trut i Trumps trompet.

Godt nok gik det ikke så slemt, som han kunne have frygtet. Før valget havde Republikanerne flertal i begge kamre i Kongressen, og mens de tabte teten i Repræsentanternes Hus, bevarer de altså dominansen i Senatet.

En delt Kongres er bestemt ikke nogen historisk begivenhed. Godt nok giver det en meget mere besværlig vej for præsidentens lovgivning, fordi hans direkte politiske modstandere nu vogter leddet.

Men omvendt er det en situation, som mange af USA's tidligere præsidenter også har måttet leve med. Faktisk oplevede Donald Trumps forgænger, demokraternes Barack Obama, det præcis samme ved et midtvejsvalg, han tabte Repræsentanternes Hus, men beholdt flertallet i Senatet.

Resultatet er altså på mange måder en tilbagevenden til en normaltilstand i amerikansk politik.

Og selvom mange danskere nok er en smule lettede over, at der er blevet sat et par bremseklodser på Donald Trump, betyder det også to år med større politisk stilstand i Guds eget land.

Danmark og verden har brug for et stærkt USA. Dels som handelspartner, USA er et af Danmarks vigtigste markeder for eksport, dels som allieret og 'verdens politibetjent'.