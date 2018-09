Det er nu et år siden, at vi på B.T. bragte den første historie om den daværende integrations- og beskæftigelsesborgmester i København, Anna Mee Allerslev (R).

Det var historien om det gratis lokalelån på Københavns Rådhus.

Senere begyndte vores journalister at interessere sig for andre forhold, som vedrører Anna Mee Allerslev, herunder hendes relation til ejeren af Øens Murerfirma, der samarbejder med Københavns Kommune.

Nogle vil sikkert mene, at vi driver klapjagt på en falden politiker, når artiklerne efter Allerslevs afgang fortsat bliver prioriteret på redaktionen.

I Danmark må man heldigvis mene og tro, hvad man vil. Men årsagen er, at det er ganske væsentligt at få afdækket, hvordan Allerslev har forvaltet sin position som borgmester.

Advokatfirmaet Horten har efter hendes politik-farvel begået hele tre rapporter, der blandt andet belyser den tidligere borgmesters relation til ejeren af Øens Murerfirma. Det i sig selv er ganske opsigtsvækkende.

Allerslev har undervejs skiftet forklaring. Først var han ‘en privat ven’ - siden anså hun ham ikke som en privat ven, men som ‘en person, som hun har et venskabeligt forhold til’. Den slags får naturligvis årvågne journalister, borgere og forvaltningsretseksperter til at løfte øjenbrynene og undre sig.

Nu viser det sig, at Allerslev har fået et nedslag i pris på 77.500 kroner i forbindelse med renoveringen af hendes lejlighed, som Øens Murerfirma - den kommunale samarbejdspartner - stod for.

Men revisionsfirmaet KPMG slår i en rapport fast, at der ikke findes dokumentation for, hvorfor der skulle barberes 77.500 kroner af prisen. Og en forvaltningsretsekspert rejser således nu spørgsmålet om habilitet.

Selvfølgelig kan en borgmester - ligesom andre borgere - få nedslag på håndværkerregningen. Men det kan være problematisk, hvis for eksempel en borgmester ikke formår at holde tingene adskilt.