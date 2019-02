Alexander Zorniger kom, så og sejrede - bare ikke nok.

Han var ikke den charmerende tysker som Sepp Piontek, og derfor var der til sidst ikke nogen vej udenom. Zorniger musste raus.

Han blev fyret som Brøndbys træner efter mere end to år ved roret, hvor han fyldte alt og krævede 'kæft, trit og retning'. Det kan sagtens fungere, så længe holdet er succesfuldt. Men når sejrene ikke længere kommer over selv ringere hold, må en holdejer reagere. Det enkleste er at fyre træneren og i dette tilfælde også det eneste rigtige at gøre.

I afskeden viste Alexander Zorniger sin storhed og styrke. Han var mand for at stille sig op på det pressemøde, hvor han blev fyret, og takke klubbens fans, medier og i det hele taget for sin tid i Danmark.

Det var klasse og svært ikke at klappe af.

Erhvervslivet kan lære en del af denne exit, hvor hovedpersonen tager sin del af ansvaret og står på mål for sine handlinger. Alt for ofte forsvinder direktører og ansvarlige ud af bagdøren med en klausul om tavshedspligt og en fed check.

Senest viser sagen om Falcks ryggesløse opførsel mod hollandske Bios, at ansvarlighed og mandsmod ikke hersker i alle dele af erhvervslivet. Både den ansvarlige direktør, Allan Søgaard, og ansvarlig for kommunikationen, Peter Goll, har endnu ikke forklaret deres handlinger og dermed taget deres ansvar på sig. Ingen af de to har endnu ladet offentligheden få svar på de mange spørgsmål, der stadig er ubesvarede. De burde have fulgt mandagens pressemøde.

Brøndby blot en fodboldklub, der i særdeleshed betyder meget for mange klubfans, og ikke en samfundsvigtig organisation som eksempelvis Falck. Alligevel stillede Zorniger op og betonede i sin afsked, at ingen er hævet over klubben. Ved sit fremmøde ved pressemødet sikrede han, at hans eftermæle bliver et ganske andet, end hvis han havde taget bagdøren, ligesom som Falcks daværende ledelse.

Det var modigt af Zorniger at stå frem og give hånd til alle tilstedeværende ved sit farvelmøde, men det var også en måde at sikre sit eget eftermæle på som et mandfolk, der i afskeden viste følelser for klubben. Glemt er nu, at Zorniger også var manden, der sendte et rent 'udenlandsk hold' på banen for første gang i den danske Superliga. Glemt er nu, at Zorniger offentligt kritiserede sine egne spillere og ikke mindst sin egen ledelse for ringe arbejde med at skaffe danske talenter frem i klubben. Glemt er nu, at Zorniger faldt for sine egne stædige beslutninger og manglende vilje og/eller evne til at ændre på sig selv og holdet. Fleksibel blev aldrig Zornigers mellemnavn. Nærmere bulldozer.

Erhvervslivet kan dog lære af Zornigers mission i Danmark. Han kom for at forandre en klub og en spillestil. Det gjorde han konsekvent og hensynløst. Forandringer er vanskelige. Ofte bliver de for små, så ingen opdager dem. Sådan var det ikke med Zorniger, der af en fodboldkollega er blevet kaldt for en 'disruptor'. Det er nok for meget, men han skabte noget nyt og spændende. Hvilken leder kan sige det?

Tak for dine år her i landet, Zorniger. Tak for din storhed i afskeden. Tak for din brutale konsekvens. Erhvervslivet så forhåbentlig med.