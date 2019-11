Historien om fodboldspilleren Bernio Verhagen kulminerede foreløbig onsdag med en varetægtsfængsling.

Landets måske mest kendte 'professionelle' fodboldspiller, uden at han har spillet et eneste minut, blev ført til arresten anklaget for overfald, røveri og trusler. En alvorlig voldshandling mod 'kæresten', der på overvågningsbilleder tydeligt bliver kastet rundt på gulvet.

Bernio Verhagen blev præsenteret som professionel fodboldspiller i Viborg FF den 5. november, og lige siden har han trukket overskrifter i en af de mest bizarre begivenheder i dansk professionel fodbold.

Det er vanskeligt at have et klart overblik over Verhagen-sagen.

I begyndelsen blev sagen bragt frem af B.T.s sportsredaktion, der kunne fortælle om en spiller hos Viborg FF, der var svær at placere.

Via sandsynligvis forfalskede mail endte han i Viborg med et pænt cv, men de klubber, han angiveligt skulle have spillet for, kendte ham enten ikke eller afviste blankt Verhagens evner som spiller.

Viborg troede formentlig, at de kunne gøre en god handel ved et senere videresalg, men det er uklart, hvad klubben er blevet lovet, hvad de har forventet, og hvordan de helt præcist er blevet snydt. Viborg var dog så sikre på deres nye spiller, at de indlogerede ham på et hotel i byen.

Viborg FF ophævede i øvrigt kontrakten med Bernio Verhagen tirsdag, men sagen slutter næppe her.

Verhagen har gennem hele forløbet på både nationalt tv og andre medier nægtet ethvert kendskab til de mange kriminelle handlinger som dokumentfalsk og identitetstyveri, der har bragt ham til Viborg.

I kølvandet på spilleren spredte der sig en række historier om danske og udenlandske kvinder, der følte sig misbrugt og truet af den 25-årige spiller fra Holland.

Også her har Verhagen nægtet sig skyldig. Dagens varetægtsfængsling og billederne fra overfaldet i døgnkiosken gør det dog klart, at der venter en dom forude, og at han næppe kommer til at spille en fodboldkamp i Danmark.

Bernio Verhagens sag er lige nu mere en sag for politiet end for Fodbolddanmark.

Sagen har dog afdækket den kynisme, der er medspiller i topfodbold. Viborg FF er klart blevet snydt, men de spillede med, fordi de formentlig forventede en klækkelig gevinst for Bernio Verhagen, når han blev solgt videre.

Det oplagte spørgsmål er nu. Findes der andre 'hemmelige fodboldspillere', der bliver flyttet rundt mellem klubber, for at de kan score kassen.

Det må Divisionsforeningen undersøge, og DBU bør rejse sagen i UEFA.

Bernio Verhagen er måske nok i arresten, men sagen er slet ikke slut her.