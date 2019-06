Kristian Thulesen Dahl sagde det tydeligt, efter endnu en måling viste stort flertal for den røde/grønne blok.

»Hvis valgresultatet bliver, som målingerne spår, så er blå blok død og begravet, som vi kender den. Så skal der genopfindes noget nyt.«

Siden Lars Løkke Rasmussen udskrev valget, har de borgerlige partier om ikke bekæmpet hinanden, så stået i kø for at frasige sig ansvaret for de manglende borgerlige resultater gennem de seneste fire år.

To bøger har heller ikke hjulpet på samarbejdet. En bogudgivelse fra statsministeren, der peger på en regering mellem Venstre og ærkefjenden Socialdemokratiet, og en bog fra Anders Samuelsen, der afslører detaljer fra regeringsdannelsen, hvor Lars Løkke Rasmussen fremstår så kynisk som ingen anden politiker. To bøger, der har gjort det vanskeligt for vælgerne at se et borgerligt samarbejde fortsætte. Alle kæmper deres egen kamp for at overleve.

»Blå blok kan være død og begravet på torsdag,« som Thulesen Dahl siger.

Dansk Folkepartis leder bærer sin del af ansvaret for, at den borgerlige regering havde svært ved at føre borgerlig politik. Thulesen Dahl satte altid kniven ind i siden på Liberal Alliance, som nu blot venter på ‘payback time’. Den sidste kniv er ikke kastet endnu. Derfor kan Thulesen Dahls analyse alligevel sagtens være korrekt.

Den blå blok ligger i ruiner, og der skal bygges noget nyt op.

Først og fremmest bør de nuværende ledere af de borgerlige partier grundigt overveje, om de er en del af nye borgerlige løsninger. Det er vanskeligt at se både Lars Løkke Rasmussen og Anders Samuelsen i spidsen for den genopbygning.

De kommende borgerlige politikere bør indse, at der skal være mere end økonomiske planer på menuen. For de fleste danskere er økonomi et middel til at leve et godt liv - som regel i fællesskab med andre. Det er ikke et mål.

Det borgerlige comeback skal anerkende, at vores personlige frihed er vigtig, men vi er kun stærke individer, når vi er i et fællesskab, der forventer noget af os og som er forpligtende. Vi ønsker at påtage os et ansvar.

Familien er det vigtigste fællesskab, vi har. Danskerne er så vilde med familien, at flere og flere gifter sig. Vi vil gerne have en familie, for den giver - som regel - sammenhold og tryghed.

Den kommende borgerlige politik skal anerkende familien og gøre alt for, at den kan blomstre og leve. Familien bør nemlig være kernen i en ny velfærdsmodel for det danske samfund. Der ligger stærke og nyttige ressourcer i at involvere familierne i alle velfærdssamfundets kerneydelser, men det kræver, at familien får langt større indflydelse og medansvar. Pengene bør derfor følge de borgere, der skal benytte velfærdssamfundets ydelser. Borgerlige politikere må sikre, at pengene i langt højere grad følger borgeren og familien. Brugerne er optaget af, at kerneydelsen har så høj en kvalitet som overhovedet muligt, og de skal have mulighed for at træffe reelle valg.

Den kommende borgerlige politik må omfavne den offentlige sektor for at sikre en højere kvalitet for de penge, vi betaler. Svaret er ikke flere penge hver evig eneste gang. Private aktører skal i langt højere grad have mulighed for at levere ydelser og, ja, have mulighed for at tjene penge på velfærd. Det bliver nødvendigt at gøre det langt mere enkelt at være dansker. Det gælder ikke kun det omfattende bureaukrati, men det bør som minimum være forståeligt, hvordan eksempelvis skatten bliver beregnet. Det har de fleste danskere opgivet for adskillige år siden.

Økonomi er vigtigt, men værdier som ordentlighed, redelighed og ansvarlighed bør også være en del af det kommende borgerlige comeback. Det personlige ansvar er stadig relevant. Du er ansvarlig for dig selv, og du er også ansvarlig for din familie. Du kan ikke overføre det ansvar til en stat eller en kommune.

Den kommende borgerlige genopretning bør i øvrigt også have skarpere bud på klima, uddannelse og kultur. Fremtiden er ikke kun afhængig af økonomiske reformer ,som er væsentlige, men fremtiden formes også af indsigt og ansvar for en fælles fremtid. Det behøver ikke være venstrefløjens hjemmebane.

Det centrale spørgsmål for borgerlige politikere må være: Er danskerne generelt blevet mere røde, eller er de røde blevet mere blå? Den analyse kan ikke laves endnu.

Men de borgerlige kan lige så godt komme i gang, for hvis Mette Frederiksen vinder og kan danne regering efter grundlovsdag, kan hun sidde med magten de næste 10 år.