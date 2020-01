Kronprinsen og familie tog imod pressen med varme og store smil, da de indledte deres ophold i schweiziske Verbier. Her skal parrets fire børn gå i skole de næste par måneder, og kronprinsparret vil opholde sig på skift i byen.

Det kom der en række dejlige billeder ud af.

Måske voksede der også en mindre sag frem ved præsentationen. Det viser sig, at kronprinsparret skal bo i deres egen 'chalet', som er et fransk udtryk for en større hytte.

Det kom givetvis bag på de fleste, at parret ejer en ejendom i byen, der er kendt for sit mondæne omdømme. Det er ikke meget, vi ved om dette huskøb. Der er oplysninger om, at parret har ejet hytten i 10 år, men det er ikke bekræftet.

Siden har det givet anledning til diskussioner på diverse sociale medier og enkelte fordømmelser, ikke mindst fra venstrefløjen.

Hvorfor har vi ikke hørt om det, går kritikken på.

Kronprinsparret får årpenge som Dronningen og andre i den kongelige familie. I 2020 modtager de 21,6 millioner kroner, der skal sikre, at Kronprinsen og familie kan leve som en væsentlig del af den royale familie. Apanagens størrelse bestemmes hvert år via finansloven, og den stiger en smule i 2020.

Når det kommer bag på de fleste, at parret har været i stand til at købe en hytte i alperne, er det forudsigeligt, at kritikken vil rejse sig. Ikke mindst fra de røster, der slet ikke ønsker et monarki.

Men det er en tom og urimelig kritik.

Vi har valgt at have et monarki her i landet, og vi har valgt at tildele dem midler, som i årevis har været reguleret af Finansministeriet. Det er ikke rimeligt, at kongehuset skal afregne hver en mønt, der går igennem deres husholdning. De skal ikke bede om lov hos politikerne, hver gang de ønsker at bruge de tildelte midler.

Kronprinsens nuværende udfordring er, at indkøbet tilsyneladende kommer bag på de fleste, og det burde hoffet have forudset noget tidligere. Med større åbenhed, en flot hjemmeside og billeder på Instagram har Kronprinsens familie og hoffet sørget for mere moderne kommunikation end tidligere. Overraskelser er gift for åben og troværdig kommunikation.

Der må ikke være noget skjult, og derfor slider det naturligvis på Kronprinsens omdømme.

Er det overraskende, at Kronprinsen mødes med forsvarschefen og militære ledere fra eksempelvis søværnet og flyvevåbet. Det gjorde han senest den 6. november i 2019 ifølge mediet, Olfi, der er et nichemedie om det danske forsvar. Det er endnu ikke tydeligt, hvad møderne handlede om, og om møderne i det hele taget var 'hemmelige', som Olfi skriver.

Ifølge forsvarschef Bjørn Bisserup var middagen en sammenkomst blandt venner og kolleger og på ingen måde hemmelig. Alligevel vil middagene give Kronprinsen nye problemer. Selvom Kronprinsen føler sig hjemme blandt militærfolk efter sin frømandsuddannelse, er der grænser for, hvor venskabelig han kan være. Han kan ikke på egen hånd opsøge oplysninger om forsvaret, hvor sympatisk og uskyldig en middag end måtte være.

Det er heller ikke sikkert, at det er sket, men det burde Kronprinsens rådgivere have advaret ham om. Vi ønsker ikke nogen overraskelser.

Er Kronprinsen decideret løbet ind i to problemer i forbindelse med det nye år?

Det er ikke muligt at svare fyldestgørende på nuværende tidspunkt, men Kronprinsens rådgivere har ikke haft en sikker hånd i de to sager, og vejen frem er mere åbenhed i begge sager.

Danskerne vil ikke have nogen overraskelser.