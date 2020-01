Gløderne fra det bål, der satte Venstre i lys lue under formands- og næstformandsopgøret mellem Lars Løkke og Kristian Jensen, er ikke stampet ud.

Derfor ulmer det endnu.

Jensen valgte således i weekenden atter at gå solo med en udmelding uden om Venstres fremtidige politik, hvilket naturligt nok var en torn i øjet på Venstres nye top.

Ellemann strippede resolut Kristian Jensen for alle poster i det, som kommentatorer kaldte for en »ren straffeaktion«.

Nogle mener, at der nu er blevet 'lavt til loftet og kort til døren' i Venstre – modsat 'højt til loftet og langt til døren', som et gammelt parti-slogan ellers bedyrer.

Det kan opfattes som en presset partiformands handling, at Jensen skal irettesættes så voldsomt. Men det kan også ses som en reelt wakeupcall i forhold til at få bragt orden i eget hus. Det sidste er under alle omstændigheder afgørende.

Der var en bekymring for flere i Venstre – og også for Ellemann selv – om han fik formandsposten for tidligt. Om han var erfaren nok til at styre Venstre frem mod næste valg.

Hvis ikke det gamle formandskab og andre profiler snart klapper i, kommer i geled og giver Ellemann tid til at gro nogle… hår på brystet, bliver det vanskeligt for ham at genvinde magten.

Siden statsminister Mette Frederiksen satte sig til rette i Statsministeriet, har hun nemlig grebet om magten med jernnæve.

Hun har foretaget flere manøvrer, der godt nok hver for sig er kontroversielle, men som samlet set kan vise sig at blive uhyre effektive i forhold til at få politiske ideer og visioner til at materialisere sig i konkret politik.

Først var der konstruktionen med en de facto-vicestatsminister Martin Rossen, eller stabschef for et nyt politisk sekretariat i Statsministeriet, som regeringen selv udtrykker det. Centralt og magtfuldt placeret, men uden at være underlagt ministeransvarsloven.

Siden har Mette Frederiksen udskiftet departementschefen i Statsministeriet og indsat Barbara Bertelsen, der er Mette Frederiksens 'egen opfindelse'. Frederiksen ansatte som justitsminister selv Bertelsen som departementschef i Justitsministeriet i 2014.

Mette Frederiksen har med andre ord asfalteret sin egen politiske motorvej med en fremgangsmåde, der har fået flere til at tænke tilbage på Anders Fogh Rasmussens effektive politiske drejebøger.

Set fra et borgerligt synspunkt er der næppe ligefrem grund til at give Mette Frederiksen bedre betingelser, end hun allerede har, hvorfor det er afgørende at komme ud af den groggy fase og få samlet en bidsk og samlet opposition.

Den opgave ligger først og fremmest hos Ellemann.

Selvom det muligvis ikke er kønt at se på, er dét arbejde nu i gang.