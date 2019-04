Det er stilhed før stormen.

Påsken har været tør, solrig og helt stille. Der er ikke nogen politiske meldinger. Alle holder fri, holder vejret og gør klar til tirsdag efter påske.

Her bryder 'valghelvedet' løs. Statsministeren og de andre ministre har dog ført valgkamp i en længere periode og har dermed et mindre forspring. Men nu kommer alle de andre, Socialdemokraterne vil sætte en kampagne i gang, og de andre partier går løs, skønt valget formelt ikke er udskrevet.

I de fleste valgkampe er der en indre 'valgdynamik'. Et emne, som ikke er planlagt af nogen partier, men som alligevel ligger som en afgørende drivkraft for de fleste vælgere.

I øjeblikket ser den dynamik ud til at være statsministeren selv. Der er ingen tvivl om, at han er landets dygtigste politiker. Ikke den mest strategiske eller bedst planlæggende. Men han er i stand til at lave politik. Når andre ser forlis eller sammenbrud, ser han muligheder.

Han har ikke lavet de store, historieskabende forlig – det er sammensætningen i Folketinget ganske enkelt ikke til – men han har stille og roligt skabt ændringer og småreformer, der har sikret Danmark yderligere handlemuligheder i en urolig verden.

Alligevel får han ingen kredit. Dynamikken er, som da Poul Nyrup Rasmussen blev væltet af pinden i 2001. Dengang som nu er det helt ligegyldigt, hvad Poul eller Lars gør – det giver ikke udslag i meningsmålingerne. Tværtimod. Det er, som om modstanden bare vokser og vokser. Uden nogen synlig grund.

Den eneste anden sandsynlige statsministerkandidat, Mette Frederiksen, gør det eneste rigtige: holder mund, siger ikke noget, slet ikke noget konkret, og holder sig langt væk fra statsminister Lars Løkke Rasmussen. De to i duel kommer vi ikke til at se meget af i valgkampen. Det foreløbigt eneste møde i DR var tæt på katastrofalt for hende. Statsministeren var hende overlegen i alle faser af den duel. Men skønt alle (stort set) kunne se det, betød det ikke noget i meningsmålingerne efterfølgende. Mette Frederiksen går frem. Derfor vil hun ikke tale politik med Lars Løkke, men planlægger en bustur rundt i landet, hvor en række lokale og regionale medier vil tage imod hende.

Mette vurderes også til at være mere troværdig end Lars, skønt hun som tidligere beskæftigelsesminister og justitsminister selvfølgelig har flere lig med i bagagen. Lars Løkke Rasmussen har løftet sin troværdighed det seneste år, men den indre dynamik bliver fodret af dette. Lars Løkke Rasmussens rimelig ringe evner til at varetage sig selv har givet ham alt for mange hak i tuden og er bedste bud på, hvorfor dynamikken lige nu siger, at Lars Løkke Rasmussen ikke kan vinde valget.

Valgkampens temaer er også ved at tegne sig.

Klima kan ikke undgå at blive et tema, og måske det mest følelsesladede. De unge vælgere er lige så passionerede om dette emne, som ældre vælgergrupper har været på udlændingeområdet. Det er efterhånden kun Dansk Folkeparti, der ikke har konkret politik på klimaområdet, hvor Dansk Industri senest har kastet sig ind i kampen for at flytte klimadebatten fra flyrejser og røde bøffer. Men der er flere følelser i det personlige ansvar om en ribeye steak end i verdensmålene, skønt det ville være at foretrække, at Danmark kunne gå forrest på dette. Dansk Industri opfordrede endda til, at bæredygtighed skrives ind i et kommende regeringsgrundlag.

Paludans demonstrationer og ikke mindst de voldelige optøjer har endegyldigt sikret, at integration og udlændinge kommer på valgets dagsorden. Skønt statistik efter statistik viser, at det går fremad med integrationen, er det en sandhed med modifikationer. De mange unge mænd vil hellere brænde byen af for Koranen end for den danske grundlov. Vores samfund og vores idealer har ikke prentet sig ind hos dem, skønt de er født og opvokset her. Det er svært at finde nogen partier, der har konkrete bud på en løsning på dette problem ud over at sende dem hjem. Men de er hjemme, og hvad så?

Hvornår må man gå på folkepension? Hvor mange voksne skal der være i en børnehave? Hvor længe kan man være på kontanthjælp? Velfærdsstatens mange ydelser er altid et fast emne, og denne gang vil der være kamp om både pensionister og børnefamilier. Desværre vil for få partier være optaget af at udvide vores muligheder for at øge omsætningen i 'virksomheden Danmark'. De fleste partier vil i valgkampen kæmpe om at dele gaver ud til udvalgte vælgergrupper.

Det er pinedød nødvendigt, at vore politikere ser ud over landets grænser og kommer med bud på, hvordan vi kan bevare og fortsætte med at øge vores velstand. Med brexit og et USA, der ikke ønsker et klassisk samarbejde, er det afgørende, at vi i Danmark går forrest og har klare bud på løsninger på de udfordringer.

Valget begynder tirsdag, og du kan lige så godt spænde hjelmen, for det vil finde dig overalt.