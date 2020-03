Den forrige socialdemokratisk ledede regering var hærget af det ene løftebrud efter det andet.

Det var den politiske realitet på Christiansborg, der tvang Helle Thorning-Schmidt til at bryde det hav af løfter, hun havde givet, før hun dannede regering. Hun havde ikke flertal til dem.

Det var irriterende for Thorning-Schmidt, grinagtigt for os andre, men det var ikke ødelæggende for hendes arbejde og manøvredygtighed.

Den nuværende socialdemokratiske statsminister, Mette Frederiksen, er i fare for at havne som løftebryder, men i en langt farligere version.

Mette Frederiksen gav flere gange 'sit ord', i statsministerens spørgetime den 25. februar, til de øvrige partier på, at forhandlinger under hendes ledelse skal foregå i fortrolighed. Hun gav især Venstres formand, Jacob Ellemann-Jensen, og Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, sit ord på, at det ikke var i hendes ånd, at der blev lækket papirer fra fortrolige forhandlinger.

Hun gik personligt ind i sagen om socialdemokraternes kampmail, der som en manual beskrev, hvordan partiet i Finansministeriet ville forhandle med den ene hånd, men med den anden ville udstille forhandlingsparterne.

Når statsministeren tager sagen så personligt på sig og garanterer med sit ord, at det ikke vil ske igen, er det klart, at faldet er så meget tungere, når det sker.

Nu er der blevet lækket papirer – igen til Jyllands-Posten – fra forhandlingerne i Finansministeriet. Et 'internt ministerielt arbejdsdokument', skrevet dagen EFTER Mette Frederiksens løfte, er sluppet ud.

Det er ødelæggende at bryde sine løfter, og denne gang er det statsministerens ord, der er blevet brudt. Og modsat den tidligere Thorning-regering kan denne 'læk' betyde, at Mettes regering får dårligere muligheder for at manøvre. Dårligere vilkår for at få sin politik igennem.

Finansminister Nicolai Wammen har siden forsøgt at padle sig ud af krisen blandt andet med en politianmeldelse, der blot udstiller det totale hykleri. For to uger siden planlagde han selv at bryde fortroligheden, nu melder han andre til politiet for det samme. Den eller de personer, der har lækket materialet, har enten været fløjtende ligeglade med statsministerens ord – det er meget skidt – eller også har de samme personer ønsket at skade både statsministeren og forhandlerne fra de andre partier. Det er lige så skidt.

Det er en alvorlig krise for Mette Frederiksen, som først lige er begyndt. Regeringen skal takke coronavirussen for, at den fuldstændig har taget dagsordenen hos alle medier her i landet.

Men der bliver en regning at betale for statsministerens brudte løfter, og den forsvinder ikke med corona.

B.T. foreslog i forbindelse med den første sag, at Mette Frederiksen skulle fyre to rådgivere. Det afviste hun fra sin plads i folketingssalen, fordi det netop var en fejltagelse. Hun skulle have lyttet til B.T., for det er åbenbart ikke tilstrækkeligt, at hun giver sit ord. Der skal hårdere midler til, hvis hendes og regeringens troværdighed skal genoprettes.

Fyr dem, Mette, dit ord er ikke nok.