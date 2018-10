KOMMENTAR

Det er de store undskyldningers tid. Niko Grünfelds har fyldt mest, mens også den danske landstræner Åge Hareide er hoppet med på vognen.

I forbindelse med landsholdssamlingen, hvor landsholdet ude mod Irland spillede uafgjort og senere fik en fin sejr hjemme i testkampen mod Østrig, blev Hareide spurgt om Mathias 'Zanka' Jørgensens evner og muligheder i fremtiden.

Åge Hareide gjorde, hvad han skulle og udtalte, at forsvarsspilleren var klar til at tage skridtet op til en større klub i Premier League.

Åge Hareide skal ikke bekymre sig om forsmåede managere og cheftrænere. Han skal holde fast i sin ret, og pligt, til at fortælle ærligt om sine landsholdsspillere Søren Klæstrup

Den udtalelse nåede også til England, og Mathias 'Zanka' Jørgensens manager og chef i Huddersfield, David Wagner, var vred. Det måtte Åge Hareide åbenbart ikke sige højt.

På et pressemøde understregede Wagner sit budskab og lod også de fremmødte vide, at Hareide skam havde ringet personligt til ham og sagt undskyld.

Hold nu op! Den undskyldning burde Danmarks landstræner da aldrig have leveret. Selvfølgelig må chefen for dansk landsholdsfodbold udtale sig om sine spillere. Og hvad skulle Åge Hareide i øvrigt have udtalt? At Zanka blot skulle tage til takke med sit fodboldliv og ikke være ambitiøs?

Nej, Hareide skal naturligvis være med til at skubbe til spillerne og bidrage til deres udvikling, og det gør han blandt andet gennem udtalelser i medierne. Det er en del af gamet.

Huddersfields manager David Wagner Foto: CARL RECINE Vis mere Huddersfields manager David Wagner Foto: CARL RECINE

Åge Hareide skal ikke bekymre sig om forsmåede managere og cheftrænere.

Han skal holde fast i sin ret - og pligt - til at fortælle ærligt om sine landsholdsspillere.

Så længe han gør det med overblik og respekt.

Hvis Hareide endelig skulle have sendt en undskyldning af sted, burde den være leveret til Christian Eriksen og hans arbejdsgiver i Tottenham.

Danmarks landstræner Åge Hareide Foto: Henning Bagger Vis mere Danmarks landstræner Åge Hareide Foto: Henning Bagger

For Åge Hareide krydsede grænsen for åbenhed i et interview om Eriksen, efter landsholdsstjernen ikke var fysisk klar til at deltage i Danmarks to netop afsluttede kampe.

Landstræneren udtalte, at en skade i maven hos Christian Eriksen kunne ende med at blive kronisk. Det kan meget vel være, men hvis den information er korrekt, er den af privat karakter og bør ikke deles med andre.

Og derfor måtte Christian Eriksens agent da også på banen og afvise, ligesom Tottenham berettiget blev stiktossede.

De to eksempler viser tydeligt, hvad Åge Hareide kan og skal udtale sig om. Og de grænser er sunde at kende.