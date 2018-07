Normalt vil man tænke, at det er syv-årige drenge, der i frustration over ikke at blive valgt som førstevælger truer med at forlade legen. Men det gælder åbenbart også 30-årige europaparlamentarikere. Mandag meddelte Dansk Folkepartis gruppeformand i EU-Parlamentet, Anders Vistisen, nemlig, at han vil udpeges som sit partis spidskandidat til EU-parlamentsvalget i maj 2019. Og hvis det ikke sker, vil han helt forlade politik.

»For mig er det den eneste position, der er relevant,« siger Anders Vistisen til avisen Danmark.

Nu skal ingen klandres for at have store ambitioner. Det er faktisk befriende, når nogen her i jantelovens hjemland slår ud med armene og tør sige, at de går efter at blive nummer et. Men i Anders Vistisens eksempel er det mest af alt barnligt. Ja, faktisk lidt flabet over for de vælgere, der har stemt på ham ved sidste valg.

Anders Vistisen kunne i 2014 spadsere direkte ind i EU-Parlamentet i slipstrømmen på den daværende spidskandidat, Morten Messerschmidt, der med næsten en halv million personlige stemmer sikrede DF i alt fire mandater. Vistisen har siden kæmpet for at markere sig med markante holdninger i indvandrerdebatten og kritik af de skattefrie tillæg og goder, som EU-parlamentarikerne får, hvilket har givet mere medieomtale, end mange andre politikere i Bruxelles får. Men når Visitisen nu kun vil fortsætte sit politiske arbejde, hvis han er nummer et på listen, kommer man som vælger i tvivl om, hvorfor han overhovedet ville til Bruxelles. For magten eller for at gøre en politisk forskel?

Ligesom resten af Dansk Folkepartis EU-hold er Vistisen i øvrigt ramt af skandalen om misbrug af støttemidler, Sagen undersøges lige nu af antisvindelenheden i EU, og selv om Dansk Folkepartis ledelse afviser, at der er en sammenhæng, kan man ikke kritisere partiet for at trække tiden med at sætte navn på en spidskandidat, så længe efterforskningen er i gang.

Anders Vistisen vil synligvis gerne frem i verden, men han burde koncentrere sig om at genvinde vælgernes tillid med hårdt arbejde i stedet for at opføre sig som et fornærmet barn, der kun vil have en is, hvis det er den største vaffel med fem kugler og flødebolle. tnk