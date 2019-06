'Det er den første socialdemokratiske regering i 40 år,' afsluttede Mette Frederiksen sin præsentation foran Amalienborg med sit nye hold i ryggen.

Jubelen var stor og varm på pladsen, for det er naturligvis en præstation, der vil sikre hende en plads i historiebøgerne og i alle socialdemokraters hjerter.

Holdet bag hende består af 20 nye ministre, der samtidig er den yngste regering nogensinde. Gennemsnitsalderen er blot 41,8 år. Mette Frederiksen er selv 41 år, så det passer perfekt.

Holdet er en blanding af erfarne ministre fra Thorning/Vestager-regeringen suppleret af nye unge og ideologisk stærke socialdemokrater.

Mange af de nye unge ministre har skrevet bøger og markeret sig i debatten på deres eget politikområde. Kaare Dybvad, Peter Hummelgård, Mattias Tesfaye, Simon Kollerup og Ane Halsboe-Jørgensen, der skrev en bog sammen med en af 'veteranerne', Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det er tydeligt, at de unge politikere har brugt tiden i opposition flittigt og fornuftigt. De har skrevet flest bøger og været mere end aktive i den politiske debat, og det er den flid, Mette Frederiksen nu belønner med ministerbiler.

Den største overraskelse i regeringen er samtidig en kæmpe symbolsk udnævnelse. Joy Mogensen, borgmester fra Roskilde, bliver ny kulturminister. Hun er utrolig vellidt, dygtig til at kommunikere – og så er hun gravid. Signalet er, at du sagtens kan blive forfremmet eller udnævnt, selvom du skal på barsel lige om lidt. Stærkt signal til danske kvinder.

Når en statsminister sætter holdet, sender hun samtidig et signal om nye tider. Mette Frederiksen har igen og igen talt om 'en ny retning'.

Holdet på 20 ministre består af kun syv kvinder, og det kan kun opfattes som et svagt og bevidst signal. Tilbage i 2010 ønskede socialdemokraterne en lov om kvoter i danske bestyrelser, fordi der var alt for få kvinder til stede. Det er ikke blevet meget bedre siden.

Mette Frederiksen har med den nye regering en fantastisk chance for at vise vejen for kvinder til topposter. Hun kunne have skabt balance ved i det mindste at udnævne 10 kvinder.

Betyder det noget? Sikkert ikke i det daglige arbejde, men der er symboler i alle regeringers første gerninger.

Dette er en spildt chance. Hun kunne have brugt sig selv som et eksempel over for erhvervslivet. Hun kunne have skabt den balance, som har fyldt debatten i så mange år. Hun kunne have vist vejen uden at benytte lovgivning.

B.T. har med hjælp fra en ekspert derfor forsøgt at danne en helt ny alternativ Mette Frederiksen-regering – udelukkende bestående af kvinder. Det, der begyndte som en leg og en gimmick, viste sig at blive en overordentlig interessant og kapabel regering.

Se selv med, Mette – du må gerne blive inspireret.