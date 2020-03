Det er storladent at se et enigt folketing stemme forslag igennem, som skal afhjælpe udbredelsen af coronasmitte og afbøde de efterfølgende uheldige effekter så vidt, det er muligt.

Det varmer at se danskerne rykke sammen i krisen og bakke op vores dronning, som det skete efter Majestætens historiske tale tirsdag.

Onsdag præsenterede regeringen endnu en økonomisk pakke. Denne gang er turen kommet til at hjælpe mange af de mindre virksomheder, der lider efter coronavirussens indtog.

Staten lover at betale en del udgifter for disse coronaramte virksomheder, og selvstændige kan få kompensation for 75 procent af deres omsætningstab.

Det er nødvendigt og fornuftigt, at de offentlige kasser holder hånden under vores virksomheder - når den igangværende krise er overstået, er det vigtigt, at Danmark står klar i startboksen til at give den gas og få hjulene i gang. Det bliver væsentligt mere vanskeligt, hvis hele underskoven af selvstændige og mindre virksomheder er blevet kvalt i mellemtiden.

Staten skal naturligvis gøre alt det, som staten kan. Og den kan gøre meget, når den er så omfangsrig, som tilfældet er her i Danmark.

Men den allervigtigste faktor i krisen er ikke staten - det er dig.

Selv om vi rykker sammen og i højere grad end længe bliver til én nation, er det afgørende, at vi husker, at vi hver især har et personligt ansvar.

Staten kan udstikke retningslinjer for, hvordan vi skal opføre os, og hvor mange det er tilrådeligt, at vi samles i grupper.

Men det er dig, der kan gøre dit allerbedste for leve op til det i praksis. Det er dig, der kan vælge, om du vil gøre dit yderste for at bryde de smittekæder, som er så afgørende for, om vores sundhedsvæsen på kort sigt kan håndtere at hjælpe dem, der har brug for det.

Det er dig, der kan bringe et personligt offer i dit sociale liv, som bliver til det fælles bedste.

Du kan holde afstand i køen i supermarkedet.

Det samme gælder for de forskellige - og velkomne - økonomiske hjælpepakker.

Staten kan tage det første skridt, men vi kommer kun for alvor videre og helt ud af krisen, hvis du hjælper til. Hvis du støtter den lille virksomhed, når det igen bliver muligt.

Kernen i vores stærke fællesskab er... dig.