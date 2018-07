Har jeg lige lidt snue? Måske er en truende influenza på vej? Og min chef har da også været lidt irriterende på det sidste … Måske jeg lige skulle tage en ’sygedag’, tænker overraskende mange danskere.

Men pjæk er faktisk ikke bare generende for arbejdsgiveren, det er også usolidarisk over for dine kollegaer, som skal løbe ekstra stærkt for at løse DINE opgaver.

For mange danskere pjækker fra arbejde, mener den fremtrædende erhvervskvinde Ilse Jacobsen.

»Der er rigtig mange, der har det dårligt og har stress. De har behov for hjælp. Men der er også mange, der fupper på den konto,« siger hun i et interview med P1 Morgen.

Fakta Sådan får du debatindlæg i B.T. Du er velkommen til at sende et indlæg til B.T. Skriv til: btdebat@bt.dk Længde: Mellem 1.500 og 3.600 tegn inklusive mellemrum. Alle indlæg skal forsynes med navn, adresse og titel og meget gerne et portrætfoto vedhæftet e-mailen som jpg-fil. Vi forbeholder os ret til at redigere indlæg.

Hun mener ikke, man skal melde sig syg, hvis man har lidt forkølelse, og at det er en hån mod dem, der er virkeligt syge, hvis man pjækker. Og tallene bakker erhvervskvinden op. En undersøgelse, foretaget for TV2 af Megafon fra december sidste år, viste, at hver femte dansker havde pjækket fra arbejde inden for de seneste to år.

Selvfølgelig skal man tage stress og sygdom alvorligt, og det er både medarbejderens og arbejdsgiverens ansvar at adressere, hvis der er et problem på arbejdspladsen. Hvis nogle pjækker på grund af stress, kan det vel næppe kaldes pjæk, men hvis man ikke adresserer det problem, så bliver det en elefant i rummet, som bare vokser, og så bryder de virkelige stressdiagnoser ud i fuldt flor.

Men den anden form for pjæk, der handler om, at man ikke lige orker at gå på arbejde, er en dybt egoistisk handling. Både over for din arbejdsgiver og dine kollegaer, men hvis du arbejder i det offentlige, går det faktisk også ud over borgerne. Eksempelvis døjer eleverne i folkeskolen med alt for mange vikartimer, hvor de reelt ikke lærer noget, og de ældre oplever for mange skiftende hjemmehjælpere, som de ikke kender.

Derfor – tænk dig om en ekstra gang, hvis du melder dig syg uden at være det, og tag fat på problemet, hvis du oplever symptomer på stress, fysisk nedslidning eller mistrivsel på din arbejdsplads – og det gælder selvfølgelig også arbejdsgiveren.