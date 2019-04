Så stod danskerne der igen.

På landets stationer og ventede og ventede og ventede. Toget kom ikke.

Lokoførere og andre personalegrupper organiseret af Jernbaneforbundet havde nedlagt arbejdet igen. De er hele tiden sure på DSB’s ledelse, og de igangværende forhandlinger er åbenbart præget af så meget mistillid, at indgåede aftaler - der endnu ikke er skrevet ned - er nok til at lukke togtrafikken på Sjælland.

Striden mellem Jernbaneforbundet og DSB har efterhånden nået smertegrænsen for kunderne, som der åbenbart ikke er den store interesse for.

I efteråret var der også en række ‘tilfældige’ aktioner, der betød, at togene stod stille. Altid uden varsel - så det rammer maksimalt hårdt for passagererne. Jernbaneforbundet kunne sikkert skabe en form for sympati for deres aktioner, hvis de ramte DSB i stedet for kunderne. Nu er de i stedet med til save den gren over, de sidder på.

Konflikten er denne gang udløst af af manglende garantier til fratrådte tillidsfolk. DSB har i dag 99 tillidsfolk, der repræsenterer cirka 7000 medarbejdere. Begge parter er blevet enige om, at det er for mange - derfor skæres det ned til 41. Men garantien for at de tidligere tillidsfolk ikke bliver fyret, er åbenbart ikke stærk nok.

Det er den direkte årsag, men bag ligger en lang og pinefuld strid om ledelsesretten i etaten. DSB ønsker at få den fulde ret til at lede og fordele arbejdet. Traditionelt har Jernbaneforbundet og tillidsfolkene haft en afgørende indflydelse på vagtplaner, ferieplanlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, ifølge DSB. Den del skal nu overgå til ledelsen.

Det lyder umiddelbart naturligt - sådan fungerer det øvrige arbejdsmarked. Men som en medarbejder på Hovedbanen i København udtrykte det: ‘Vi ønsker en arbejdsplads, hvor vi har tillid til folk’.

Det lyder også rimeligt, men det er overraskende, at samme medarbejder åbenbart har svært ved at forestille sig at henvende sig til ledelsen ved ganske almindelige forretningsgange som genoptagelse af arbejdet efter sygdom.

Det påhviler DSBs ledelse at sikre den tillid, når ledelsesretten overgår fuldt og helt til ledelsen. For det vil ske.

Det påhviler til gengæld medarbejderne og Jernbaneforbundet at genoptage arbejdet og droppe de krigeriske nålestikoperationer, der kun generer ganske almindelige danskere i tusindetal. Vi er kunder, vi er afhængige af at blive transporteret på arbejde, og vi er trætte af jeres arbejdsnedlæggelser.

Få togene til at køre nu, og vend jeres arbejdskamp mod DSB.